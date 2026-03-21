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范明政总理：保障网络安全是紧迫、常态且至关重要的任务

3月21日上午，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开该委员会2026年第一次会议。会议评估了当前形势及委员会运行成效，并部署下一阶段重点方向、任务和解决方案，旨在确保国家网络安全，保障国家机关和人民各项活动安全有序。

范明政总理发表讲话 图自越通社
范明政总理发表讲话 图自越通社

越通社河内 ——3月21日上午，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开该委员会2026年第一次会议。会议评估了当前形势及委员会运行成效，并部署下一阶段重点方向、任务和解决方案，旨在确保国家网络安全，保障国家机关和人民各项活动安全有序。

会上，范明政强调，当前世界和地区形势复杂多变，要求我们必须更新思维，尤其是在安全领域，特别是网络安全方面。网络攻击、诈骗、制造疑虑、引发政治不稳定和社会秩序混乱等问题不容忽视。

将网络安全置于国家新发展阶段的大背景下，政府总理指出，必须以新思维推动突破性行动，坚持目标导向和成果导向；要从“任务导向”转向“结果导向”，从“做得多”转向“做得准、做得对、做到位”，从“有行动”转向“有具体成果”，避免流于形式。

范明政明确指出，越南共产党第十四次全国代表大会已将“全面安全”确立为战略基础，重点涵盖国家安全、非传统安全、网络安全以及新时代的人类安全，旨在维护和平稳定环境以促进经济发展，为国家建设和保卫事业奠定坚实基础。其中，实现未来阶段经济两位数增长目标是一项十分重要但充满挑战的任务。

范明政表示，近期越共中央政治局第57号决议和书记处第57号指示得到坚决、同步落实，取得多项突出成果：加大技术投入，提升重要信息系统保障能力；有效防范、发现并打击网络犯罪；提高全社会对网络安全和数据安全的认识。

在总结网络安全保障工作的六项突出成果时，范明政指出，领导和指导工作有力推进；制度和法律不断完善；国家网络空间主权和重要信息系统安全得到维护；国际合作成为亮点；广泛动员社会力量参与网络与数据安全保障；宣传工作系统化、同步推进且成效显著。

在分析经验教训及研判未来发展形势后，范明政要求指导委员会及各部委、地方深入贯彻落实党的领导和指示，特别是以越共中央总书记苏林为首的越共中央的决策部署，紧紧围绕保障国家网络空间主权这一核心，明确网络安全和数据安全是紧迫、常态且关键的任务，是国家经济社会发展进程中不可或缺的重要组成部分。

他指出，必须大力转变思维方式，从按事项推进转向以结果为导向，以实际成效和人民群众、企业界的信任作为最高衡量标准；统一思想、提高认知、下定决心、加大力度、果断行动，突出重点、逐项落实；在组织实施中做到“明确人员、明确任务、明确成果、明确时限、明确责任、明确权限”；严明纪律；优化资源配置，为网络安全提供有力保障；坚持“提升认知—掌握技术—提前预防—远程防护—高效应对—紧密协同—坚守主权”的工作方针。

范明政强调的目标是：坚决遏制、打击并消除网络安全犯罪；牢固保障国家安全、社会安全和人民安宁；维护国家主权和利益以及人民群众生活安定；将网络安全工作置于国家总体安全和国家发展大局之中统筹推进。

在此基础上，范明政向各部委、行业和地方部署了具体任务，包括：加快完善组织体系和协同机制，确保从中央到基层的指挥畅通；完善网络安全和数据安全相关体制机制与政策；研究制定新形势下网络空间主权保护战略；同步推进网络安全和数据安全保障措施，并与落实政治局第57号决议、书记处第57号指示及越共中央总书记苏林的指示精神相结合；加快解决遗留问题；加强人才培养，发展越南本土网络安全与数据安全产品和服务；加强国际合作，推动《河内公约》落地实施等。

范明政责成指导委员会办公室及各部委、地方的相关机构在2026年4月内制定并发布年度行动计划，明确目标、指标、进度和责任。范明政表示相信，今后在整个政治体系、企业界和人民群众的共同努力、坚定决心和创新精神下，网络安全和数据安全保障工作必将取得更加突出的成效，为构建数字信任、发展数字社会和数字经济作出贡献，推动国家走向富强、繁荣、文明与幸福，不断提升人民群众的生活水平。（完）

越通社
#范明政，网络安全，数据安全，数字经济，国家安全，越南政府，网络犯罪防范
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