☕️越通社新闻下午茶（2026.3.21）

越通社河内—— ·3月21日上午，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开该委员会2026年第一次会议。会议评估了当前形势及委员会运行成效，并部署下一阶段重点方向、任务和解决方案，旨在确保国家网络安全，保障国家机关和人民各项活动安全有序。阅读全文
·应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问。此访有望为今后一段时期推动越俄全面战略伙伴关系更加务实、高效、强劲发展注入新动力。
·越南国家选举委员会21日通过决议，正式公布第十六届国会代表选举结果及当选人员名单。本次选举投票率创历史新高，全国无一选区需要重新投票，标志全国性选举圆满完成。当天，越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏在国会大厦主持召开国家选举委员会第五次会议。阅读全文
·值此老挝人民革命党成立71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南共产党中央委员会向老挝人民革命党中央委员会致贺电。
·在对意大利进行工作访问期间，当地时间3月20日，越南政府副总理阮志勇在意大利北部米兰市会见了意大利工商联合会伦巴第分会(Assolombarda)副主席维罗妮卡·斯昆齐。阅读全文
·3月21日下午，国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、国家选举委员会委员、人事小组组长阮友东在第十六届国会选举结果及当选代表名单发布会上发言时表示，根据全国34个省市的初步报告，约有76198214名选民参加投票，占选民总数76423940人的99.7%，为历史最高水平。
·3月21日上午，越南农业与环境部在河内与联合国儿童基金会驻越南代表处联合举行活动，响应世界水日（3月22日）、世界气象日（3月23日）以及2026年“地球一小时”活动，并正式启动“儿童与青年为清洁空气与可持续未来行动”项目。阅读全文
·3月21日上午，越南工贸部在河内市西湖创意文化空间举行“全民节约高效用能暨响应2026年地球一小时行动”启动仪式及跑步活动。本次活动是2019—2030年国家节约高效用能计划的重要内容之一，吸引了2000多名参与者。
·3月21日凌晨，在日本福井县坂井市三国町防波堤附近海域发生一起事故，5名越南实习生被海浪卷入海中。截至21日中午，搜救力量已找到2人，其中1人无生命危险，1人不幸遇难，另有3人仍失踪，搜救工作仍在继续。
·3月20日晚，宁平省人民委员会与宁平省饮食文化协会联合举办2026年河粉节开幕式，旨在弘扬并彰显河粉行业的历史渊源及其在各地区不断传承发展的文化遗产价值。阅读全文
·在世界经济不确定性上升、地缘政治冲突加剧、能源价格波动频繁以及主要经济体货币政策尚未稳定的背景下，如何确保胡志明市实现两位数增长目标，成为摆在面前的一道现实考题。这要求胡志明市必须未雨绸缪，系统谋划、主动作为，以更有力举措巩固增长动能。
·位于越南中部的河静省福泽乡从饱经风霜的贫困乡如今已成为“沉香之都”，每年带来数千亿越盾的收入。这一转变离不开率先将识香采香技巧带回家乡的老人丁共映。
·顺化市——香江之畔的遗产都市正在重新定位发展战略，将社区置于中心位置，使民众成为守护、创新和从遗产中获益的主体。
·随着全球人口老龄化趋势的加剧，与老年人需求和服务挂钩的“银发经济”正成为一个极具潜力的领域。其中，养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。阅读全文（完）