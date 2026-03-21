☕️越通社新闻下午茶（2026.3.21）

据越通社驻日本记者报道，3月21日凌晨，在日本福井县坂井市三国町防波堤附近海域发生一起事故，5名越南实习生被海浪卷入海中。截至21日中午，搜救力量已找到2人，其中1人无生命危险，1人不幸遇难，另有3人仍失踪，搜救工作仍在继续。