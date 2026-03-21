时政

推动越俄全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展

应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问。此访有望为今后一段时期推动越俄全面战略伙伴关系更加务实、高效、强劲发展注入新动力。

越南外交部副部长黎氏秋姮 图自越通社
越南外交部副部长黎氏秋姮 图自越通社

越通社河内3月21日——应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问。此访有望为今后一段时期推动越俄全面战略伙伴关系更加务实、高效、强劲发展注入新动力。

越南外交部副部长黎氏秋姮表示，此次访问是应俄罗斯总理米舒斯京邀请进行的，也是落实越共十四大确定的独立自主、多边化、多样化对外路线的具体举措。此访不仅有助于巩固两国传统友好与政治互信，也着眼于在新发展阶段进一步拓展合作广度和深度。

访问期间，范明政总理将同俄方高级领导人举行会谈、会见，并参访部分经济、科技和教育机构。双方将全面评估现有合作协议落实情况，推动解决存在的困难与障碍，并就未来重点合作方向深入交换意见，特别是在新能源、交通基础设施、高技术、生物医学、医疗卫生及高素质人力资源培训等潜力领域。

此次访问也将成为加强两国人文交流的重要契机，并体现越南党和国家对旅俄越南人社群的高度重视。范明政将同在俄越南侨胞代表会面，倾听其意见建议，重申一贯保护和支持海外越南人合法权益的方针，充分发挥其在促进两国关系中的桥梁作用。

关于双边关系，黎氏秋姮指出，近年来，越俄关系在传统友好和全面战略伙伴关系框架下保持稳定发展，政治互信不断巩固，高层交往频繁，各项合作机制运行有效。国防安全、经贸、能源（尤其是油气）、科技、教育培训等传统合作领域持续深化，并拓展至创新、数字化转型和绿色转型等新领域。

展望未来，双方需在党际外交、国家外交和民间外交“三大支柱”上协同推进对外活动，进一步加强教育培训、文化艺术、旅游及青年交流等领域合作。特别是在科技、生物医学及重点产业领域的人才培养合作，被视为优先方向之一。

人文合作和民间交流继续发挥基础性作用。各类文化、艺术、体育交流活动以及“2026年越俄科学与教育交流年”等重要活动，有望进一步增进两国人民的相互了解与情感联系。旅游合作亦被认为潜力巨大，有待继续完善便利双方人员往来的机制。

目前，旅居俄罗斯的越南人约8万人，是推动双边关系的重要桥梁。关心和保障其正当合法权益，同时创造条件促进其为两国发展作出贡献，是双方需要重点推进的工作之一。


分析认为，此次访问具有重要而全面的意义，将有助于进一步巩固政治互信，拓展重点领域务实合作，并为越俄关系在新形势下的长远发展指明方向，造福两国人民，为地区乃至世界的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）

越通社
#越南 #俄罗斯 #范明政 #越俄关系 #全面战略伙伴关系 #对外外交 #高层访问 #能源合作 #人文交流 #国际合作
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南驻俄罗斯大使邓明魁与俄罗斯圣彼得堡市外交委员会主任叶夫根尼·格里戈里耶夫。图自越通社

推动越俄关系的新动力

据越通社驻莫斯科记者报道，2月17日下午，越南驻俄罗斯大使邓明魁在丙午马年新春之际亲切会见了俄罗斯圣彼得堡市外交委员会主任叶夫根尼·格里戈里耶夫。

越共中央总书记苏林与俄罗斯联邦驻越南大使根纳季·别兹德科。图自越通社

越俄关系在多领域持续巩固与发展

在“外交工作者日”前夕，2月9日，俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹德科（Gennady Bezdetko）接受塔斯社（TASS ）采访时表示，俄罗斯与越南继续在多个层面保持经常性、实质性的对话，这有助于巩固两国在多个领域的双边关系。

俄罗斯塔斯新闻社（TASS）刊登了塔斯社驻越南首席代表尤里·德尼索维奇撰写的文章（屏幕截图）

从决议到实践：巩固越俄全面合作基础

1月28日，俄罗斯塔斯新闻社（TASS）刊登了塔斯社驻越南首席代表尤里·德尼索维奇（Yuri Denisovich）撰写的文章，他就越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）成果对越俄关系产生的影响给予积极评价。

更多

发布会现场。图自越通社

国会选举结果发布会：选民投票率创历史新高

3月21日下午，国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、国家选举委员会委员、人事小组组长阮友东在第十六届国会选举结果及当选代表名单发布会上发言时表示，根据全国34个省市的初步报告，约有76198214名选民参加投票，占选民总数76423940人的99.7%，为历史最高水平。

俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科 图自越通社

俄罗斯驻越大使：进一步巩固越俄重点领域合作

应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于3月22日至25日率越南高级代表团对俄罗斯联邦进行正式访问。值此机会，俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科在接受越通社记者采访时表示，此访是两国近期高层交往的延续，将为进一步巩固和拓展重点领域合作注入新动力。

越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持召开国家选举委员会第五次会议 图自越通社

越南公布第十六届国会代表选举结果

越南国家选举委员会21日通过决议，正式公布第十六届国会代表选举结果及当选人员名单。本次选举投票率创历史新高，全国无一选区需要重新投票，标志全国性选举圆满完成。

范明政总理发表讲话 图自越通社

范明政总理：保障网络安全是紧迫、常态且至关重要的任务

3月21日上午，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开该委员会2026年第一次会议。会议评估了当前形势及委员会运行成效，并部署下一阶段重点方向、任务和解决方案，旨在确保国家网络安全，保障国家机关和人民各项活动安全有序。

越南驻老挝大使阮明心转交越共中央总书记苏林致老挝人民革命党建党71周年的花篮。图自越通社

越南与老挝在历史长河中始终并肩前行

值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部高级代表团3月20日下午在河内举行会谈。双方一致同意，今后将进一步加强在社会治安管理、安防监控及经验交流等领域的务实合作，推动两国首都公安机关友好合作关系不断走深走实。河内市公安局局长阮青松中将主持会谈。

越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

苏林总书记会见老挝公安部部长

3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。

越南政府总理范明政将于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。图自越通社

范明政俄罗斯之行：凝聚在俄越侨力量 推动多方面合作

在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄表示，在俄罗斯越南人超过8万人，如今已传承至第三代，但仍与祖国家乡保持密切联系。侨胞们十分关注国家发展以及越南在国际舞台上日益提升的地位，其中包括越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表及地方各级人民议会代表选举等重大事件。