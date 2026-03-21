推动越俄全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展

越通社河内3月21日——应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问。此访有望为今后一段时期推动越俄全面战略伙伴关系更加务实、高效、强劲发展注入新动力。



越南外交部副部长黎氏秋姮表示，此次访问是应俄罗斯总理米舒斯京邀请进行的，也是落实越共十四大确定的独立自主、多边化、多样化对外路线的具体举措。此访不仅有助于巩固两国传统友好与政治互信，也着眼于在新发展阶段进一步拓展合作广度和深度。



访问期间，范明政总理将同俄方高级领导人举行会谈、会见，并参访部分经济、科技和教育机构。双方将全面评估现有合作协议落实情况，推动解决存在的困难与障碍，并就未来重点合作方向深入交换意见，特别是在新能源、交通基础设施、高技术、生物医学、医疗卫生及高素质人力资源培训等潜力领域。



此次访问也将成为加强两国人文交流的重要契机，并体现越南党和国家对旅俄越南人社群的高度重视。范明政将同在俄越南侨胞代表会面，倾听其意见建议，重申一贯保护和支持海外越南人合法权益的方针，充分发挥其在促进两国关系中的桥梁作用。



关于双边关系，黎氏秋姮指出，近年来，越俄关系在传统友好和全面战略伙伴关系框架下保持稳定发展，政治互信不断巩固，高层交往频繁，各项合作机制运行有效。国防安全、经贸、能源（尤其是油气）、科技、教育培训等传统合作领域持续深化，并拓展至创新、数字化转型和绿色转型等新领域。



展望未来，双方需在党际外交、国家外交和民间外交“三大支柱”上协同推进对外活动，进一步加强教育培训、文化艺术、旅游及青年交流等领域合作。特别是在科技、生物医学及重点产业领域的人才培养合作，被视为优先方向之一。



人文合作和民间交流继续发挥基础性作用。各类文化、艺术、体育交流活动以及“2026年越俄科学与教育交流年”等重要活动，有望进一步增进两国人民的相互了解与情感联系。旅游合作亦被认为潜力巨大，有待继续完善便利双方人员往来的机制。





目前，旅居俄罗斯的越南人约8万人，是推动双边关系的重要桥梁。关心和保障其正当合法权益，同时创造条件促进其为两国发展作出贡献，是双方需要重点推进的工作之一。



分析认为，此次访问具有重要而全面的意义，将有助于进一步巩固政治互信，拓展重点领域务实合作，并为越俄关系在新形势下的长远发展指明方向，造福两国人民，为地区乃至世界的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）

