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俄罗斯驻越大使：进一步巩固越俄重点领域合作

应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于3月22日至25日率越南高级代表团对俄罗斯联邦进行正式访问。值此机会，俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科在接受越通社记者采访时表示，此访是两国近期高层交往的延续，将为进一步巩固和拓展重点领域合作注入新动力。

俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科 图自越通社
俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科 图自越通社

越通社河内 ——应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于3月22日至25日率越南高级代表团对俄罗斯联邦进行正式访问。值此机会，俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科在接受越通社记者采访时表示，此访是两国近期高层交往的延续，将为进一步巩固和拓展重点领域合作注入新动力。

别兹杰特科指出，越俄双方已在各级别建立起经常性、互信的政治对话机制，为全面战略伙伴关系稳定发展奠定了重要基础。他高度评价越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠作为越共中央总书记苏林特使于今年2月访俄取得的重要成果。他还提及俄联邦民防、紧急情况与消除自然灾害后果部部长近期成功访越，双方就保障民众安全、关键设施消防监测、复杂火灾处置及应对紧急情况等合作前景进行了深入探讨。

关于即将举行的访问，别兹杰特科表示，各相关部门正积极准备签署涵盖多个领域的一揽子合作文件，其中能源领域将是重点之一。此次访问恰逢“俄越科技与教育合作年”，相关议题也将纳入会谈议程。

在谈及当前国际形势下如何推动双边合作时，别兹杰特科强调，越俄关系建立在传统友谊和互利合作基础之上，符合两国人民根本利益，不受一时局势波动影响。双方正依据2025年签署的展望至2030年综合行动计划推进合作，涵盖贸易投资、能源、交通、金融、农业等领域，并由政府间经贸与科技合作委员会具体落实。双方还将探讨深化重点领域合作，包括实施新的大型项目，为未来长期合作奠定基础。

别兹杰特科强调，两国拥有深厚的传统友谊和紧密的人文联系。他指出，越俄油气合资企业“越苏石油”四十多年来在越南大陆架成功运营，河内升龙大桥、和平水电站等标志性工程也见证了双方合作成果。苏联及俄罗斯为越南培养了大批人才，这些人员在科学、文化、经济和国家治理等领域发挥了重要作用，并积极促进双边关系发展。

他表示，教育与人力资源培训是当前双方合作的关键方向之一，俄罗斯欢迎越南青年积极参与各类教育项目、奥林匹克竞赛及国际比赛，并赴俄罗斯高校学习深造。此外，双方高度重视在能源（包括核能与油气）、科技、文化和旅游等领域的合作，并将不断挖掘新的增长点，造福两国人民，促进地区乃至世界的和平与繁荣。（完）

越通社
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