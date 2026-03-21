时政

国会选举结果发布会：选民投票率创历史新高

3月21日下午，国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、国家选举委员会委员、人事小组组长阮友东在第十六届国会选举结果及当选代表名单发布会上发言时表示，根据全国34个省市的初步报告，约有76198214名选民参加投票，占选民总数76423940人的99.7%，为历史最高水平。

发布会现场。图自越通社
发布会现场。图自越通社

越通社河内——3月21日下午，国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、国家选举委员会委员、人事小组组长阮友东在第十六届国会选举结果及当选代表名单发布会上发言时表示，根据全国34个省市的初步报告，约有76198214名选民参加投票，占选民总数76423940人的99.7%，为历史最高水平。

阮友东强调，本次选举取得了圆满成功，体现在多个方面：共选举产生500名国会代表、2552名省级人民议会代表和72437名乡级人民议会代表，充分表明了人事准备工作的周密性、民主性以及依法依规开展。

vnanet-potal-cong-bo-ket-qua-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-8655150.jpg
国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、国家选举委员会委员、人事小组组长阮友东发表讲话。图自越通社


特别是，在16届国会中首次出现由中央推荐到地方参选的代表当选率达到最高水平（216人中当选214人）；拟担任专职的代表实现100%当选。同时，本届国会首次有少数民族代表当选；女性代表当选比例继续保持在较高水平（约30%）。

选民规模和投票率均创历史新高（99.7%），体现了公民的政治意识和责任感；各级党委和政府的领导与组织工作得到有力、同步推进；信息宣传广泛有效开展。选举全过程严格遵循民主、公开、透明原则，从而选举产生了德才兼备的国会代表。



与此同时，选举筹备和组织实施工作严格依照法律规定推进，确保进度和质量。选举期间，政治安全和社会秩序总体稳定，未出现复杂或异常情况。

按计划，国家选举委员会表将继续依法完成与选举结果相关的各项后续工作，并对本次选举进行总结评估，做好第十六届国会第一次会议确认代表资格的各项准备工作。（完）

越通社
#第十六届国会选举选举 #国会代表 #投票 #投票率 越南
关注 VietnamPlus

国会选举

相关新闻

越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持召开国家选举委员会第五次会议 图自越通社

越南公布第十六届国会代表选举结果

越南国家选举委员会21日通过决议，正式公布第十六届国会代表选举结果及当选人员名单。本次选举投票率创历史新高，全国无一选区需要重新投票，标志全国性选举圆满完成。

越南政府总理范明政将于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。图自越通社

范明政俄罗斯之行：凝聚在俄越侨力量 推动多方面合作

在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄表示，在俄罗斯越南人超过8万人，如今已传承至第三代，但仍与祖国家乡保持密切联系。侨胞们十分关注国家发展以及越南在国际舞台上日益提升的地位，其中包括越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表及地方各级人民议会代表选举等重大事件。

更多

俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科 图自越通社

俄罗斯驻越大使：进一步巩固越俄重点领域合作

应俄罗斯联邦政府总理邀请，越南政府总理范明政将于3月22日至25日率越南高级代表团对俄罗斯联邦进行正式访问。值此机会，俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科在接受越通社记者采访时表示，此访是两国近期高层交往的延续，将为进一步巩固和拓展重点领域合作注入新动力。

范明政总理发表讲话 图自越通社

范明政总理：保障网络安全是紧迫、常态且至关重要的任务

3月21日上午，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开该委员会2026年第一次会议。会议评估了当前形势及委员会运行成效，并部署下一阶段重点方向、任务和解决方案，旨在确保国家网络安全，保障国家机关和人民各项活动安全有序。

越南驻老挝大使阮明心转交越共中央总书记苏林致老挝人民革命党建党71周年的花篮。图自越通社

越南与老挝在历史长河中始终并肩前行

值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部高级代表团3月20日下午在河内举行会谈。双方一致同意，今后将进一步加强在社会治安管理、安防监控及经验交流等领域的务实合作，推动两国首都公安机关友好合作关系不断走深走实。河内市公安局局长阮青松中将主持会谈。

越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

苏林总书记会见老挝公安部部长

3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。