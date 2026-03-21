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政府副总理阮志勇：越南高度重视并愿进一步加强同意大利的合作关系

在对意大利进行工作访问期间，当地时间3月20日，越南政府副总理阮志勇在意大利北部米兰市会见了意大利工商联合会伦巴第分会(Assolombarda)副主席维罗妮卡·斯昆齐。

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越南政府副总理阮志勇率团在意大利北部米兰市会见意大利工商联合会伦巴第分会。图自越通社

越通社河内——在对意大利进行工作访问期间，当地时间3月20日，越南政府副总理阮志勇在意大利北部米兰市会见了意大利工商联合会伦巴第分会(Assolombarda)副主席维罗妮卡·斯昆齐。

阮志勇高度评价伦巴第分会在代表和支持意大利企业界方面发挥的重要作用，并强调，越南越南高度重视并愿进一步加强同意大利的合作关系。意大利目前是越南在欧洲最重要的战略伙伴之一。

越南政府副总理表示，越南将科技、创新和数字化转型确定为推动快速、可持续发展的关键动力，重点发展11个战略性技术领域，着力构建创新生态体系，加强政府、企业、科研机构与高校之间的对接，并扩大国际合作，以吸引先进技术、知识和高素质人力资源。

他指出，意大利企业在核心技术、高新技术和管理经验方面具有优势，而越南在自然条件、基础设施和人力资源方面潜力巨大。双方可在加工制造业、高附加值农业等领域加强合作，从而推动技术转移。

维罗妮卡·斯昆齐表示，基于两国良好的关系基础以及越南政府的鼓励政策，双方完全有条件推动经贸合作和企业对接，促进技术转移。伦巴第分会承诺将为推动两国企业关系深入发展作出不懈的努力。

同日，在米兰与意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo）举行工作会谈时，阮志勇表示，越南愿为包括该行在内的国际金融机构创造有利条件，推动其扩大合作、更深入地参与越南经济发展进程。

他强调，在吸引外资方面，越南正转向引入新一代投资（包括直接和间接投资），重点吸引高附加值和高技术含量项目，涉及人工智能、半导体、智能制造、清洁能源、基础设施及数字经济等战略领域，为实现国家发展目标作出贡献。同时，越南正大力推动企业按照ESG（环境、社会与治理）标准发展，朝着可持续发展方向迈进，力争实现2050年“净零排放”目标并提升全球竞争力。

阮志勇指出，越意战略伙伴关系持续全面发展，其中经贸与投资合作是重要支柱。越南保持意大利在东盟地区最大贸易伙伴地位，而意大利始终位列越南在欧盟前五大贸易伙伴之列。他建议意大利联合圣保罗银行通过多种形式加强同越方合作。

意大利联合圣保罗银行代表保罗·安杰莱蒂表示，越南的转型方向与该行发展战略高度契合，并期待在未来开展更多合作项目，与越南在实现快速、可持续发展的进程中携手同行。（完）

越通社
#意大利 #工作访问 #越南政府副总理阮志勇 #合作关系 越南
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