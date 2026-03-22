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越南政府总理范明政启程对俄罗斯进行正式访问

3月22日中午，越南政府总理范明政与越南高级代表团离开首都河内，应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京的邀请，于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。

越南政府总理范明政启程对俄罗斯进行正式访问。图自越通社
越南政府总理范明政启程对俄罗斯进行正式访问。图自越通社

越通社河内——3月22日中午，越南政府总理范明政与越南高级代表团离开首都河内，应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）的邀请，于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。

陪同范明政出访的有：政府副总理陈红河、政府副总理裴青山、政府办公厅主任兼部长陈文山、科学与技术部长阮孟雄、越南驻俄罗斯大使邓明魁、中央政策与战略部副部长阮世猛、外交部副部长黎氏秋恒、工贸部副部长阮黄龙、财政部副部长高英俊、建设部副部长阮春创、农业与环境部副部长武文兴、教育培训部副部长黎军、政府办公厅副主任阮文胜、越南国家银行副行长阮玉景、政府监察总署副总监察长阮文强和越南人民军副总参谋长范长山上将等。

基于越南与俄罗斯的传统友谊、相互理解与互助关系的坚实基础，范明政此次对俄罗斯的正式访问是2026年越南首位高级领导人访问俄罗斯。此访意义重大，旨在巩固和加强两国关系，同时进一步扩展国际合作空间，服务国家未来发展。

此访在越南刚成功举行越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表和2026-2031年任期地方各级人民议会代表选举的特殊背景下进行，体现了全党、全军、全民促进国家经济发展的努力，同时争取包括俄罗斯在内的国际友人的支持与帮助。

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范明政总理一行送别仪式在内排机场举行。图自越通社

此访的重点是巩固和加强越南与俄罗斯之间的关系，特别是在政治关系方面，进一步扩大两国在经贸领域，尤其是在投资、能源和油气等领域的合作。

范明政此访有助于全面提升双边合作水平，为两国在多个重要领域的战略合作奠定基础，在新发展阶段创造突破。双方预计将签署多项重要协定，其中关注提升在能源领域，特别是核电、油气领域的合作层次。

范明政此次俄罗斯之行充分体现了两国高度重视全面战略伙伴关系，致力于两国人民利益，以及地区和世界和平、合作、稳定与发展。（完）

会议现场。图自越通社

为进一步深化越俄立法机构乃至两国关系注入新动力

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越通社
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