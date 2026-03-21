越南政府总理范明政主持与日本企业对话会

3月21日下午，越南政府总理范明政在河内主持召开与日本企业对话会。日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）以及越南各部门、地方代表和日本各协会、企业代表与会。

在对话会上，日方企业和协会代表与越方有关部门围绕越南政府为经济发展注入动力所推进的改革举措，以及日本企业提出的意见建议等内容进行了深入交流。



伊藤直树表示，日本政府和企业高度关注越南当前正在推进的强有力的改革举措，并期待进一步深化合作，助力越南构建新的增长模式。

在越日本企业协会主席若林浩一表示，日本企业界对越南的关注度持续提升，对越南改革推进的速度与实效给予高度评价。他指出，日本企业不仅将越南视为重要的生产基地，更重视在高附加值领域与越南开展深度合作。

范明政总理发表讲话。图自越通社

越南目前位列全球吸引外商直接投资（FDI）最多的前15个发展中国家之一，截至2025年累计吸引FDI约5300亿美元，并成为国际投资资本稳定且可持续的重要目的地。

在越日经贸投资关系方面，日本是越南最大的双边官方发展援助（ODA）提供国，累计提供超过200亿美元的贷款、近7.5亿美元的无偿援助及约13.4亿美元的技术合作资金。目前，日本在越投资项目超过5600个，注册资本约794亿美元。2025年两国进出口总额超过514.3亿美元，同比增长11.28%。

在总结发言中，范明政表示，此次对话体现了越南政府对越日合作关系以及日本企业在越发展成效的高度重视，为两国共同繁荣作出积极贡献。

出席对话会的日方代表。图自越通社

关于下一步合作方向，范明政提出了若干重要内容，包括：希望日本企业支持越南更好获取全球投资转移机遇及绿色、可持续金融资源；越南优先吸引覆盖高科技、绿色经济、数字经济和创新等领域的投资，契合日本企业优势；双方加强在供应链、配套工业及高素质人力资源方面合作；加快推进重点合作项目，特别是高科技领域项目；支持越南企业更深层次参与全球供应链。

范明政表示，越南政府承诺始终支持并同包括日本在内的外国投资者携手同行。他强调，将秉持“利益共享、风险共担”的精神，欢迎日本企业继续坚定信心、深耕越南市场，为两国繁荣发展以及“致力于亚洲和世界和平与繁荣的越日全面战略伙伴关系”不断作出贡献。（完）