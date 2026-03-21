范明政总理：确保能源与成品油供应充足 满足生产经营和消费需求

越通社河内——越南政府总理范明政于3月21日下午主持召开政府常务会议，重点审议自2月底以来政府在应对中东地区冲突引发的能源危机，以及落实越共中央政治局3月20日发布的第14号结论（关于在新形势下保障燃料供应和价格稳定）方面的领导、指挥和调控工作。



范明政在总结讲话中明确提出四大目标：坚决杜绝任何情况下出现能源短缺，特别是生产、经营和消费所需的成品油；将能源保障置于经济社会发展全局之中，维护政治稳定与社会秩序安全，提升人民物质与精神生活水平；服务于2026年及未来实现两位数经济增长目标；主动管控各类风险。



范明政要求，各部委、行业及相关企业要严格、及时、高效落实越共中央政治局第14号结论的各项指示，确保原材料和燃料供应及价格稳定。



范明政部署了多项重点任务，并向各部委、行业和企业明确了具体职责：



工贸部要密切跟踪国内外成品油市场走势，主动评估供需和价格变化，制定应对预案并依法采取调控措施；对超出权限事项及时报告、提出建议。同时，指导成品油生产经营企业主动制定货源计划，保障供应充足，维持正常销售，严格执行明码标价，根据市场变化及时调节区域供应，确保不出现短缺或供应中断。



工贸部要牵头负责，会同财政部及相关部门，依法做好成品油价格调控工作，确保能源安全，做到公开透明、高效运行，防止腐败、消极现象及利益集团行为，实现国家、企业和民众利益的协调统一。同时，要加快补充国家成品油储备，完善紧急情况下储备供应机制，推进长期储备体系规划建设



会议全景 图自越通社

财政部要继续研究运用财政政策工具（税费、预算支出等）及价格管理政策，密切跟踪市场情况，与工贸部协调调控成品油价格，稳定市场、控制通胀并支持生产经营；加强对成品油价格平抑基金提取、管理和使用的监督检查；尽快制定国家原材料和燃料供应及储备战略。



越南国家银行要指导各信贷机构为成品油企业提供贷款利率、融资及外汇方面的便利，保障其进口、储备和经营所需资金。



建设部、科学技术部要及时处理越南国家石油集团相关建议，超权限事项上报处理。



外交部、工贸部、财政部要加强与外国伙伴沟通，为国内企业获取原材料和燃料创造有利条件，保障供应。



各部委和地方，特别是公安部、国防部、政府监察总署、国家389指导委员会及各省市人民委员会要加强检查、监管和执法，严厉打击走私、囤货抬价、牟利、商业欺诈及违反成品油经营和价格管理规定的行为。



工贸部及各省市人民委员会要采取切实有效措施，鼓励居民和企业节约能源，优先使用公共交通、电动车及生物燃料，推动绿色转型。



文化体育与旅游部要配合越共中央宣教与民运部、工贸部、财政部，指导媒体提供客观、真实、准确的信息，反映国内外成品油市场形势，稳定社会舆论和消费心理。



越南国家工业—能源集团、越南石油集团要保持炼油和天然气生产设施安全稳定运行，在技术允许范围内优化运营，提高国内市场供应能力，应对国际市场波动。



范明政强调，各部委、地方要全面贯彻落实中央和政治局关于经济社会发展及国防安全的方针政策，凝心聚力克服困难，坚定实现2026年及后续年份两位数经济增长目标，为实现“两个一百年”奋斗目标作出贡献。他同时呼吁政治体系各机关、企业和人民节约高效使用能源，将其作为落实越共十四大决议、推动能源转型的重要契机。 (完)

