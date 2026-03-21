顺化市以社区之力唤醒遗产

越通社顺化——顺化市——香江之畔的遗产都市正在重新定位发展战略，将社区置于中心位置，使民众成为守护、创新和从遗产中获益的主体。

庆和省努力打造国际级旅游目的地品牌 庆和省提出至 2030 年发展成为中央直辖市，并建成国际级服务与旅游中心的目标。为实现这一愿景，该省正集中资源将旅游业打造成为四大经济支柱之一。

顺化拥有从宫殿、陵墓、寺庙到手工艺村、美食和节庆等丰富的遗产体系，在发展旅游方面具有巨大优势。然而，遗产旅游、社区旅游、手工艺村旅游、心灵旅游、美食旅游等形式仍分散零落，缺乏联动，尚未形成足够强大的生态系统。许多传统手工艺村因缺乏稳定销路而面临失传风险。

顺化市文体局局长潘清海表示，遗产开发仍偏重"静态"，未能充分发挥其价值。遗产要可持续发展，需要与社区生活相结合，并注入当代气息。实践表明，当民众直接参与旅游时，遗产将被"唤醒"。

顺化古都遗迹群的一角。图自越通社

近年来，诸如：复原奥黛越服、美食创业、数字传播等活动表明，顺化青年正在扮演着极其重要的角色，积极为地方文化和遗产注入新的活力。他们联结并让文化和遗产在当代气息中焕发新生，使其得以可持续地开发和弘扬。

在发挥社区作用的同时，技术因素被视为顺化实现突破的关键。据文化部门领导介绍，将数字技术、人工智能应用于遗产的保护、宣传和讲解，将有助于扩大其可及性，特别是对年轻人和国际游客。当游客可以通过三维空间体验陵寝，通过智能应用程序收听多语言讲解，或通过数字平台与历史故事互动时，遗产将不再"静态"，而是变得更加生动、亲切。

根据第80-NQ/TW号决议的导向，顺化确定以遗产为基础，将社区和技术结合起来，发展可持续旅游。当民众成为创造和受益的主体，遗产将成为内生资源，为经济社会发展作出贡献。（完）