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越南跻身全球最美丽的28个国家之列，堪称体验天堂

《悦游》（Condé Nast Traveler））杂志称赞“S字形国家”越南是户外体验和自然爱好者的天堂。

越南的著名目的地之一是广宁省下龙湾。图自越通社
越南的著名目的地之一是广宁省下龙湾。图自越通社

越通社河内——《悦游》（Condé Nast Traveler））杂志称赞“S字形国家”越南是户外体验和自然爱好者的天堂。

凭借从山林到海岛多样化的自然景观，越南被《悦游》（Condé Nast Traveler）杂志评为全球28个最美国家之一。据《悦游》杂志评价，世界各国的美往往是主观的，取决于每位游客的感受。然而，不可否认的是，地球拥有无数令人惊叹的奇观——从古老的巨石、绵延无尽的洁白盐田，到带有永恒创造力印记的现代建筑。

在这幅多彩画卷中，越南作为一个汇聚雄伟自然景观和文化深度的目的地脱颖而出。《悦游》杂志称赞这个S形国家是户外体验和自然爱好者的天堂。

据《悦游》介绍，越南的著名目的地之一是广宁省下龙湾，这里以碧绿的海水和海面上耸立的成千上万座被丰富热带生态系统覆盖的石灰岩岛屿而闻名。这一独特景观使下龙湾成为世界版图上越南旅游的突出象征之一。

除了沿海目的地，北部山区如宣光省的河江也因其雄伟的山景、绵延的梯田和壮观的盘山公路而受到高度评价，吸引了喜爱徒步和探索自然的游客。

在中部地区，顺化的历史文化价值也为越南旅游增添了深度，这里有古老的宫廷建筑群和许多独特的文化遗产。

此外，越南还拥有许多美丽的海滩和热带岛屿。富国岛以及中部沿海地区为国际游客提供了度假、潜水和探索自然的体验。

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昆嵩省蒙登（Măng Đen）热气球节。图自越通社

最近，英国知名城市文化杂志《Time Out》杂志公布了全球最适合居住和探索的50个城市名单，越南有两个代表入选，分别是河内和胡志明市。

河内排名第25，被描述为"新旧交融"，正在发生"令人惊叹"的转变。80%的河内人认为这座城市是品味咖啡的理想之地，73%的人建议体验河内美食。

胡志明市排名第38，《Time Out》称之为"不夜城"。观察这里的十字路口，就足以了解这座城市永不停歇。75%的胡志明市居民表示在这里生活感到幸福。

来自权威旅游杂志的认可，有望为向世界推广越南形象做出贡献，同时推动旅游业在未来吸引更多国际游客。

据越南国家旅游局称，走过疫情后复苏阶段，越南旅游业正转向规模和品质日益提升的新增长周期。

越南也被联合国旅游组织列为全球国际旅游增长率最高的国家之一。

从2025年及最近2026年1月的旅游业统计数据可以看出，国际游客数量强劲增长，市场结构、增长动力和越南旅游目的地在全球旅游重塑背景下的竞争力都发生了重要转变。

2025年，越南接待国际游客近2120万人次，比2024年增长20.4%，比疫情前的2019年高出17.8%。这是越南旅游业首次突破2100万国际游客大关，标志着迈向新增长阶段的转变。

增长动力从2026年初持续保持。2026年1月，越南接待国际游客近250万人次，创下单月历史最高纪录。这一数字显示了市场规模的扩大，反映了国际游客对越南旅游目的地的信心。

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顺化市天授陵。图自越通社

值得注意的是，国际客源市场结构正朝着更加多元化和可持续的方向转变。亚洲继续是支柱，占国际游客总量近80%。中国和韩国是两个最大的客源市场，在维持客源规模方面发挥着重要作用。

近期国际游客的强劲增长，反映了旅游发展政策的显著成效。据此，日益宽松的签证政策被认为是关键因素之一。

扩大免签范围、实施允许多次入境、延长停留时间的电子签证，并补充电子签证入境口岸，使国际游客更容易进入越南。波兰、捷克、瑞士以及欧洲其他市场的强劲增长，就是这一政策积极影响的明证。

与此同时，航空连接在提升目的地竞争力方面发挥着战略性作用。国际航线网络，特别是长途直飞航线的扩展，为远距离客源市场创造了便利条件。

政治社会环境的稳定，是提升目的地形象的另一个重要因素。这使得越南成为国际游客眼中一个安全、友好、拥有众多可持续体验的目的地。

同时，旅游产品多样化正成为越南扩大客源细分市场的重要动力。除了海岛旅游、文化旅游和自然旅游等传统产品外，会展旅游、保健旅游、高尔夫旅游、铁路旅游和电影旅游等新产品正吸引着高消费能力群体。

与此同时，旅游宣传推广活动在内容、方式上正大力革新，朝着发挥公私合作、调动社会化资源的方向发展。

越南国家旅游局期待，凭借新的增长动力以及国家、企业和地方的携手，旅游业正迎来未来阶段更强劲突破的机遇。

2026年接待2500万国际游客的目标，不仅是一个期待数字，更体现了整个行业对长期发展前景的信心。从而，为经济增长做出贡献，并助力向世界推广国家形象。（完）

越通社
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