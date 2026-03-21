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越南公布第十六届国会代表选举结果

越南国家选举委员会21日通过决议，正式公布第十六届国会代表选举结果及当选人员名单。本次选举投票率创历史新高，全国无一选区需要重新投票，标志全国性选举圆满完成。

越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持召开国家选举委员会第五次会议 图自越通社
越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持召开国家选举委员会第五次会议 图自越通社

越通社河内——越南国家选举委员会21日通过决议，正式公布第十六届国会代表选举结果及当选人员名单。本次选举投票率创历史新高，全国无一选区需要重新投票，标志全国性选举圆满完成。

当天，越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏在国会大厦主持召开国家选举委员会第五次会议。

会议审议并表决通过选举总结报告纪要及相关决议，并就全国选举总结会议筹备工作（预计于3月31日举行）等内容进行讨论。


会议指出，本次选举共选出国会代表500名，各级人民议会代表均按规定选足名额。选举组织过程依法、有序、安全，充分体现民主、平等和务实原则。全国选民踊跃参与，选举出一批德才兼备、群众认可的代表。

陈青敏表示，3月15日举行的选举是在多重新形势、新挑战背景下开展的，是迄今规模最大、要求最高的一次全国性选举之一，真正成为“全民族的节日”。

他指出，本次选举在以越共中央总书记苏林为首的越共中央坚强领导下进行，各级机构协同推进，干部、宣传及安全保障等工作部署严密有序，确保选举顺利完成。

国会主席陈青敏要求，下一阶段有关机构做好全国选举总结会议准备工作；在公布结果后，继续开展当选代表资格审查，并依法处理相关申诉。同时，总结经验、完善报告，为今后选举工作提供参考。（完）

会议现场。图自越通社

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越通社
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国会代表和人民议会代表选举法

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