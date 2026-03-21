越俄经贸合作：拓展空间 提升水平

越通社河内——基于自1950年建立的友好传统，越南与俄罗斯关系持续巩固并在多个领域全面发展。2012年两国建立全面战略伙伴关系，加之越南与欧亚经济联盟自由贸易协定的实施，为双边经贸与投资合作注入了强劲动力。在此背景下，越南政府总理范明政即将对俄罗斯联邦进行的正式访问，有望为提升两国经贸合作水平创造新的契机。



合作成果显现



据工贸部国外市场发展司介绍，俄罗斯是越南重要经济伙伴之一，尤其在工业和能源领域。在全球经济和地缘政治形势复杂演变的背景下，双边贸易仍保持积极增长势头。



越南海关总局统计显示，2025年双边货物贸易额达47.7亿美元，同比增长4%。其中，越南对俄出口约22.6亿美元，同比下降3.2%；自俄进口约25.1亿美元，同比增长11.6%。钢铁、咖啡、鞋类、玩具及体育用品等出口品类增长较快。从结构看，纺织品仍居对俄出口首位，达5.04亿美元，其次是咖啡（4.623亿美元）、水产品（2.145亿美元）及机械设备零配件等。



进口方面，越南主要从俄罗斯进口生产材料，煤炭占比最高，达8.75亿美元（占35%），其次是化肥（3.152亿美元）和塑料原料（1.3亿美元）。其他普通金属（增长124.4%）、矿石矿产（增长72.6%）及整车（增长62.6%）等品类增幅显著。



2026年前两个月，双边贸易额约7亿美元，同比下降5.1%，这一短期波动未改变长期稳定增长的整体趋势。



截至2025年底，俄罗斯在越南共有213个投资项目，注册资本近9.96亿美元，在对越投资的153个国家和地区中排名第28位，主要集中在采矿、住宿餐饮服务及加工制造业等领域。越南在俄罗斯共有约18个投资项目，总投资额约16.4亿美元，在对俄投资目的地中排名第4，主要涉及采矿、工业和房地产等领域。



在近期举行的越俄政府间经贸与科技合作委员会工业合作分委会第十四次会议上，双方在交通工具制造、铁路工业、机械制造、医药及医疗设备、采矿、化工、冶金等领域达成多项重要共识，并一致同意推动汽车工业、机电及可再生能源设备、化工、冶金、无线电子及数字技术、铁路机械等7个重点合作领域及其他若干领域合作。



能源合作迈向新高度



工贸部表示，两国能源油气合作已从传统油气勘探开采拓展至技术含量更高、附加值更大的新领域。重点合作方向包括：在越南建设燃气发电厂、供应液化天然气、发展可再生能源基础设施、生产燃料及推进现有能源设施现代化。



在越俄工业、技术与创新促进科学论坛上，工贸战略政策研究院代表郑明英指出，可再生能源合作，特别是海上风电，正成为越俄关系转型升级的充分体现。这一合作不仅具有经济意义，更承载着传承传统友谊的象征价值，开启两国迈向全球前沿领域的新篇章。



专家分析认为，越南正处于能源转型关键阶段，可再生能源已从“选项”转变为“战略必需”。凭借资源优势、地理位置及不断改善的投资环境，越南正成为大型能源项目的理想投资地。与此同时，俄罗斯在油气、机械制造、能源及科技等基础产业领域拥有显著技术优势，双方互补性强，合作空间广阔。



在可再生能源发展方面，越南提出到2030年实现6吉瓦海上风电装机的目标。为此，双方需重点推动核心技术研发与转移，特别是适用于越南深水海域的浮基础技术；同时加强在浮式基础设计、制造和测试领域的合作，既可服务国内市场，也为未来技术出口奠定基础。



输电基础设施仍是关键瓶颈。发展高压直流输电系统和智能电网，对于大规模海上风电并网具有决定性作用。在双方均推进绿色转型和可持续发展的背景下，越俄能源合作正迎来难得的历史机遇。



越南在体制改革、物流基础设施发展、数字化转型及实现“净零排放”承诺等方面的努力，正营造更具吸引力的投资环境；俄罗斯的技术与工业经验则将助力提升合作质量。如能有效整合现有基础并解决技术与基础设施问题，越俄能源合作有望成为国际合作的典范。



多措并举拓展合作空间



为进一步推动越俄经贸关系发展，工贸部表示将持续完善双边经贸合作机制，充分发挥越南与欧亚经济联盟自由贸易协定作用，在新形势下兼顾商品结构、需求与潜力，实现互利共赢。



重点举措包括：创新合资合作模式，增强灵活性与适配性，发挥两国经济互补优势；加强贸易促进，推动企业对接；将越俄贸易投资论坛机制化，打造企业、商会及官方机构之间的稳定对话平台。





同时，将加大对俄专题经贸促进团组的工作力度，支持企业参加展会、论坛，拓展与大型分销体系特别是连锁超市及电商平台的合作；强化越南市场、品牌和产品推广，重点提升国家品牌产品在俄罗斯的知名度。反向方面，将继续推广越南国际博览会、食品博览会等大型活动，吸引俄罗斯企业赴越寻找合作与投资机会。



此外，工贸部将加强对国际及区域市场形势的监测分析，及时提出建议，帮助企业有效应对；并加大对俄罗斯贸易政策、进口规定、食品安全标准和检疫要求的宣传力度，发布专业资料，提升贸易救济预警能力。



上述一系列举措将为拓展合作空间、推动越俄经贸关系实现更高水平更可持续发展奠定坚实基础。（完）