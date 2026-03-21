经济

主动施策力保两位数增长目标

在世界经济不确定性上升、地缘政治冲突加剧、能源价格波动频繁以及主要经济体货币政策尚未稳定的背景下，如何确保胡志明市实现两位数增长目标，成为摆在面前的一道现实考题。这要求胡志明市必须未雨绸缪，系统谋划、主动作为，以更有力举措巩固增长动能。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内3月20日——在世界经济不确定性上升、地缘政治冲突加剧、能源价格波动频繁以及主要经济体货币政策尚未稳定的背景下，如何确保胡志明市实现两位数增长目标，成为摆在面前的一道现实考题。这要求胡志明市必须未雨绸缪，系统谋划、主动作为，以更有力举措巩固增长动能。

多措并举夯实增长基础

作为全国经济“火车头”，胡志明市肩负着培育新增长极、推动发展模式转型、为国家整体增长作出更大贡献的重要使命。然而，从中长期视角来看，城市增长仍存在一些结构性矛盾：传统增长动能虽有所扩展，但质量与溢出效应尚未完全匹配；公共投资虽有改善，但对社会资源的撬动效应仍显不足；内需逐步恢复但缺乏突破性动力；进出口增速放缓，低于全国平均水平。

在此背景下，该市亟需推出更具针对性、实效性和力度的政策组合。特别是在中东局势动荡可能引发全球能源风险的情况下，开放程度较高的胡志明市更需提前制定应对预案，提升抵御外部冲击能力。

专家普遍认为，应在防范风险的同时主动“化危为机”，将外部压力转化为推动增长模式转型的契机，降低未来经济脆弱性。

胡志明市发展研究院副院长范平安指出，作为高度开放型经济体，城市增长在较大程度上依赖全球及全国经济走势。按测算，如要实现2026年全年增长10%以上，上半年增速需达到约10.3%。

在不同情景下，增长压力不容小觑：若外部环境恶化，第二季度增速需达12.62%至13.52%；即便在较为有利的情形下，也需保持在10.41%至11.31%之间。

围绕上述目标，胡志明市需重点发力以下方向：加快公共投资资金到位与项目推进；促进工业生产与出口增长；激发内需与服务业活力；大力吸引高质量外资和民间投资；同时保持宏观经济稳定，强化风险防控，加快发展数字经济与创新体系。

从外事部门角度看，在油价与国际运输成本等外部变量难以掌控的情况下，降低企业运营成本成为可操作空间较大的突破口，包括持续优化营商环境、提升公共治理效能、简化行政审批流程等。两位数增长目标不仅是经济指标，更是城市治理能力、开放水平及抗冲击能力的重要体现。

西贡大学发展突破咨询委员会主席陈黄银副教授认为，短期内应着力稳定燃油价格、打击走私、保障民生、补贴公共交通并稳定粮食价格，以缓解居民生活压力；从长远看，应加快向绿色发展模式转型，减少对化石能源依赖，发展清洁能源，并建立专门机制应对可能反复出现的能源危机。

用好特殊机制拓展发展空间

战略层面上，创新驱动与制度改革仍是关键抓手。胡志明市国家大学创新战略咨询委员会主席范富玉斋指出，应从能源保障、增长模式与制度改革三大维度统筹推进。若两位数增长被确立为长期目标，则深化体制机制改革是实现该目标的前提条件。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，充分落实政治局有关战略性决议，将为该市未来发展提供重要方向指引。同时，应最大限度用好中央赋予的特殊机制和政策，拓展发展空间、集聚投资资源，并提升治理体系的分级分权水平。

值得关注的是，胡志明市计划于2026年提交国会审议《特殊都市法》。该法有望成为关键制度支撑，使该市在财政、投资管理、规划及组织架构等方面获得更大自主权，为实现更快更可持续发展奠定基础。

与此同时，城市需加快构建以知识、科技、创新和数字化为核心的新增长模式，并持续发挥投资、消费和出口“三驾马车”的传统优势。

当前，胡志明市已要求各部门加紧制定具体行动方案，明确增长动能、重点产业、关键基础设施项目及阶段性政策举措。推动各项政策协同发力，不仅关系到短期增长目标的实现，更将为城市在新发展阶段持续巩固全国经济“火车头”地位奠定坚实基础。（完）

越通社
#胡志明市经济增长、两位数增长目标、越南经济、公共投资、数字经济、绿色转型、营商环境
关注 VietnamPlus

数字化转型

相关新闻

机器人从仓库自动运送原料到Maxport公司的生产线。图自越通社

科技投资浪潮涌入胡志明市工业领域

在胡志明市乃至越南国内经济面临维持可持续增长势头新要求的背景下，该市工业制造业显示出吸引外资企业寻求技术转让机遇的势头。这不仅为国内企业接触新机械设备创造有利条件，也带动整个越南工业制造业向可持续发展、数字化转型和生产绿色化迈进。

2025年胡志明市经济增长率预计达8.03%。图自《人民代表报》

2025年胡志明市经济增长率预计达8.03%

胡志明市人民议会主席武文明在12月9日上午召开的市人民议会第十届第六次会议上指出，2025年胡志明市地区生产总值（GRDP）预计增长约8.03%，增速高于全国平均水平，进一步巩固了其作为全国经济“火车头”和核心增长引擎的地位。

胡志明市的一角。图自越通社

今年前九月胡志明市经济增长7.07%

在全球关税和贸易挑战日益加剧的背景下，2025年前9月，胡志明市经济继续保持积极增长势头，经济增速逐季提升。这为胡志明市实现全年增长率超过8.5%的既定目标奠定了重要基础。

更多

附图 图自越通社

越俄经贸合作：拓展空间 提升水平

基于自1950年建立的友好传统，越南与俄罗斯关系持续巩固并在多个领域全面发展。2012年两国建立全面战略伙伴关系，加之越南与欧亚经济联盟自由贸易协定的实施，为双边经贸与投资合作注入了强劲动力。在此背景下，越南政府总理范明政即将对俄罗斯联邦进行的正式访问，有望为提升两国经贸合作水平创造新的契机。

养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。图自越通社

推动养老院模式：为“银发经济”注入新动能

随着全球人口老龄化趋势的加剧，与老年人需求和服务挂钩的“银发经济”正成为一个极具潜力的领域。其中，养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。越南正处于人口老龄化快速发展的阶段。

越南政府副总理阮志勇向意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索赠送纪念品。图自越通社

越意推进经济外交 深化经贸投资合作

越通社驻罗马记者报道，在对意大利进行工作访问期间，越南政府副总理阮志勇于当地时间3月19日下午会见了意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso），共商推进越意经济外交和加强贸易与投资合作。

劳动者在由胡志明市青年就业服务中心（YES Center）举办的“2025年劳动者接力”活动中求职。图自越通社

胡志明市劳动力市场呈现积极发展态势

尽管世界局势给世界形势给从事对外贸易的越南企业带来诸多压力，但2026年第一季度，胡志明市及周边地区的劳动力市场仍呈现积极态势。用工需求持续增加，但劳动力供给仍难以满足数以万计的用工缺口。

3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会。图自越通社

印度——越南企业投资沃土

据越通社驻新德里记者报道，3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会，吸引了从事冷库与电子、航空、旅游、农产品、菠萝天然纤维材料以及相关制造和服务业等多个领域的众多越南企业的关注。

胡志明市发展绿色卫星城市

胡志明市发展绿色卫星城市

按照建设多中心、多功能“超级都市”的发展方向，随着城市空间在行政区划合并后大幅拓展，胡志明市将在外郊地区及原平阳省、原巴地头顿省等区域规划建设卫星城市，并推广以公共交通为导向的开发模式，以优化新城市空间布局、缓解中心城区压力。生态城市和绿色城市将成为这些卫星城市的发展方向。

胡志明市一角。图自越通社

2026年越南房地产公信力企业榜单出炉

3月19日，越南评估报告股份公司（Vietnam Report）19日正式公布了2026年房地产公信力十强及五强企业榜单。企业表彰大会将于2026年4月在胡志明市举行。