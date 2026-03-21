主动施策力保两位数增长目标

越通社河内3月20日——在世界经济不确定性上升、地缘政治冲突加剧、能源价格波动频繁以及主要经济体货币政策尚未稳定的背景下，如何确保胡志明市实现两位数增长目标，成为摆在面前的一道现实考题。这要求胡志明市必须未雨绸缪，系统谋划、主动作为，以更有力举措巩固增长动能。



多措并举夯实增长基础



作为全国经济“火车头”，胡志明市肩负着培育新增长极、推动发展模式转型、为国家整体增长作出更大贡献的重要使命。然而，从中长期视角来看，城市增长仍存在一些结构性矛盾：传统增长动能虽有所扩展，但质量与溢出效应尚未完全匹配；公共投资虽有改善，但对社会资源的撬动效应仍显不足；内需逐步恢复但缺乏突破性动力；进出口增速放缓，低于全国平均水平。



在此背景下，该市亟需推出更具针对性、实效性和力度的政策组合。特别是在中东局势动荡可能引发全球能源风险的情况下，开放程度较高的胡志明市更需提前制定应对预案，提升抵御外部冲击能力。



专家普遍认为，应在防范风险的同时主动“化危为机”，将外部压力转化为推动增长模式转型的契机，降低未来经济脆弱性。



胡志明市发展研究院副院长范平安指出，作为高度开放型经济体，城市增长在较大程度上依赖全球及全国经济走势。按测算，如要实现2026年全年增长10%以上，上半年增速需达到约10.3%。



在不同情景下，增长压力不容小觑：若外部环境恶化，第二季度增速需达12.62%至13.52%；即便在较为有利的情形下，也需保持在10.41%至11.31%之间。



围绕上述目标，胡志明市需重点发力以下方向：加快公共投资资金到位与项目推进；促进工业生产与出口增长；激发内需与服务业活力；大力吸引高质量外资和民间投资；同时保持宏观经济稳定，强化风险防控，加快发展数字经济与创新体系。



从外事部门角度看，在油价与国际运输成本等外部变量难以掌控的情况下，降低企业运营成本成为可操作空间较大的突破口，包括持续优化营商环境、提升公共治理效能、简化行政审批流程等。两位数增长目标不仅是经济指标，更是城市治理能力、开放水平及抗冲击能力的重要体现。



西贡大学发展突破咨询委员会主席陈黄银副教授认为，短期内应着力稳定燃油价格、打击走私、保障民生、补贴公共交通并稳定粮食价格，以缓解居民生活压力；从长远看，应加快向绿色发展模式转型，减少对化石能源依赖，发展清洁能源，并建立专门机制应对可能反复出现的能源危机。



用好特殊机制拓展发展空间



战略层面上，创新驱动与制度改革仍是关键抓手。胡志明市国家大学创新战略咨询委员会主席范富玉斋指出，应从能源保障、增长模式与制度改革三大维度统筹推进。若两位数增长被确立为长期目标，则深化体制机制改革是实现该目标的前提条件。



胡志明市人民委员会主席阮文得表示，充分落实政治局有关战略性决议，将为该市未来发展提供重要方向指引。同时，应最大限度用好中央赋予的特殊机制和政策，拓展发展空间、集聚投资资源，并提升治理体系的分级分权水平。



值得关注的是，胡志明市计划于2026年提交国会审议《特殊都市法》。该法有望成为关键制度支撑，使该市在财政、投资管理、规划及组织架构等方面获得更大自主权，为实现更快更可持续发展奠定基础。



与此同时，城市需加快构建以知识、科技、创新和数字化为核心的新增长模式，并持续发挥投资、消费和出口“三驾马车”的传统优势。



当前，胡志明市已要求各部门加紧制定具体行动方案，明确增长动能、重点产业、关键基础设施项目及阶段性政策举措。推动各项政策协同发力，不仅关系到短期增长目标的实现，更将为城市在新发展阶段持续巩固全国经济“火车头”地位奠定坚实基础。（完）

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