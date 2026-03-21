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推动养老院模式：为“银发经济”注入新动能

随着全球人口老龄化趋势的加剧，与老年人需求和服务挂钩的“银发经济”正成为一个极具潜力的领域。其中，养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。越南正处于人口老龄化快速发展的阶段。

养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。图自越通社
养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。图自越通社

越通社河内——随着全球人口老龄化趋势的加剧，与老年人需求和服务挂钩的“银发经济”正成为一个极具潜力的领域。其中，养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。越南正处于人口老龄化快速发展的阶段。

2024年，越南老年人口已达1420万，预计到2050年将增至2800万。从2036年起，当65岁及以上人口占比达到14%时，越南将正式步入老龄社会。这为“银发经济”带来了巨大机遇，但同时也对社会保障体系构成了巨大压力。在城市化和工业化进程中，传统的多代同堂家庭模式逐渐萎缩，家庭养老能力受到诸多限制，因此，开发专业化的集中护理机构已变得日益紧迫。

越南拥有丰富的年轻劳动力资源，若能经过系统培训，这将成为养老院体系可持续发展的重要基础。此外，越南已出台多项政策与行动计划，旨在保护、照顾老年人并发挥其作用，这为包括养老院在内的新型护理模式的发展奠定了基础。

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越南拥有丰富的年轻劳动力资源，若能经过系统培训，这将成为养老院体系可持续发展的重要基础。图自越通社

然而，专家认为，越南养老院模式的发展仍面临不少挑战。最大的障碍在于现代化设施的投资与运营成本高昂，而大多数老年人的支付能力与私立机构的收费水平之间仍存在差距。

此外，深层次专业人才的匮乏以及传统孝道文化的偏见，也使许多家庭对接触这一模式心存顾虑。目前，越南的养老护理体系规模尚小，全国仅有400多家养老机构，且分布不均，主要集中在大城市。

为释放“银发经济”的潜力，越南需要制定全面且长期的发展路线图。重点应放在提高专业医疗服务质量、结合科学营养以及将人工智能应用于管理工作。通过实现从普及型到高端型等不同细分市场的多样化，并将集中护理与日间照料相结合，将有助于扩大各阶层人群接触服务的机会。

同时，标准化人才队伍建设，并出台税收、信贷等优惠政策，将成为吸引社会资源（特别是通过公私合作伙伴关系模式）的重要“杠杆”。在人口快速老龄化的背景下，养老院正成为具有重要意义的经济模式。

通过借鉴日本、中国等文化相近国家的经验，越南完全有能力建设现代、人文且可持续的养老院体系，在提高老年人生活质量的同时，推动新阶段的经济社会发展。（完）

越通社
#全球人口老龄化趋势 #养老院 #银发经济 #老年人 越南
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