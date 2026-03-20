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北宁省连续发现3起由外国人操控的高科技犯罪案件

3月19日，北宁省公安厅表示，自2026年3月初至今，该省连续发现并破获3起由外国人操控的高科技犯罪案件，涉及43名对象，与网络空间诈骗侵占财产活动有关。

外籍涉案人员已依照法律规定被驱逐出越南领土。图自越通社
外籍涉案人员已依照法律规定被驱逐出越南领土。图自越通社

3月19日，北宁省公安厅表示，自2026年3月初至今，该省连续发现并破获3起由外国人操控的高科技犯罪案件，涉及43名对象，与网络空间诈骗侵占财产活动有关。

2026年3月初，北宁省公安厅出入境管理处联合相关部门，发现一个由8名韩国人组成的涉嫌网络诈骗团伙。执法人员在他们的临时住所内查获多台用于实施犯罪的电子设备。经调查，确认孙灿铉为该团伙的头目。

该团伙受一名藏身柬埔寨的中国籍人员指使和雇佣，入境越南实施诈骗活动。该团伙受一名身在柬埔寨的中国籍人员雇佣和指使，入境越南实施诈骗。其作案手法为冒充外交机构工作人员，与韩国当地的店铺和代理商联系，以高价订购大量商品的方式骗取对方信任。随后，他们诱骗受害者代为购买其他商品以赚取差价。当受害者与所谓的“卖家”（实为团伙成员伪装）联系时，团伙便以支付定金或预付款为由，骗取受害人转账，从而非法占有钱款。

经公安机关调查确认，该团伙共计骗取资金约12亿韩元（约合210亿越盾）。其中，在越南境内实施的约20起案件中，涉案金额超过6.22亿韩元（约合110亿越盾）。赃款被转入由中国籍主犯控制的账户，团伙成员通过USDT虚拟货币获取报酬。

*3月5日，北宁省出入境管理处协同合领坊公安检查一处住宿场所，发现6名中国公民临时居住但未按规定申报。这些对象供述，他们通过网络被招募，以拉拢中国境内人员参与在线游戏，使用微信、WhatsApp等应用程序进行接触，月薪为8000至10000元人民币。

*3月6日，北宁省职能部门继续检查另一处住宿场所，发现29名外国人涉嫌诈骗和传播淫秽文化品。该团伙被雇在线工作，使用约会应用程序接触中国境内的受害者，然后将信息转给其他团伙，按分工流程实施诈骗的后续步骤，以逃避侦查。

通过连续侦破上述3起案件，越南职能部门判断，在周边一些国家加大打击力度后，外国犯罪分子将活动地点转移至越南的趋势正在显现。（完）

被告人傅德南。图自越通社

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越通社
#北宁省 #外国人 #操控 #高科技犯罪案件 北宁省
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