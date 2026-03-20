2026年青年月：2025年十名越南模范青年名单正式揭晓

越通社河内——越南胡志明共青团中央书记处刚签发关于表彰2025年越南模范青年和越南有展望青年的决定。



具体的是，2025年十名越南模范青年包括黎建成（学习领域）、范英俊（科研领域）、邓氏丽姮（科研领域）、阮志东（劳动生产领域）、范志柔（经营-创业领域）、段文志（国防领域）、陈国庆（治安秩序领域）、阮廷北（体育领域）、阮氏和（和敏智—Hòa Minzy、文化艺术领域）、模阿施（社会领域）。



2025年九名越南优秀青年包括陈明黄（学习领域）、阮梁蔡维（学习领域）、阮范一天明（科研领域）、黎氏红（经营-创业领域）、阮文成（国防领域）、阮有勇（治安秩序领域）、阮氏香（体育领域）、方美芝（文化艺术领域）、阮德福（文化艺术领域）。



据组委会介绍，第一次会议结束后，共有19个优秀提名入选线上评选环节。申报材料的审核工作通过多渠道严格开展，确保所有提名人选履历清晰、成绩真实准确，且未收到相关投诉。在第二次会议上，评审委员会成员本着客观、公正的原则，对每份材料进行了全面分析、比较和评估，从而一致选出最具代表性的优秀人物。



线上评选活动于3月3日8时至3月16日24时进行，吸引了超过9600万次投票。评选结果作为参考依据之一，供评审委员会审议和决定。



2025年，组委会共收到来自全国37个单位的145份提名材料，涵盖10个领域。2025年越南模范青年表彰仪式预计将于3月25日晚在河内举行。



“越南模范青年奖”是胡志明共青团中央委员会授予的崇高荣誉，旨在表彰年龄不超过35岁、取得突出成绩并在社会上具有广泛影响力的青年，从而推动青少年学习、研究、劳动和创造运动的深入开展，并为国家培养青年人才等。（完）



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