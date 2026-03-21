98岁老人讲述沉香创业之路 将贫困乡村打造为百亿之都

越通社河内——位于越南中部的河静省福泽乡从饱经风霜的贫困乡如今已成为“沉香之都”，每年带来数千亿越盾的收入。这一转变离不开率先将识香采香技巧带回家乡的老人丁共映。

贫困乡村采香产业开拓者

丁公映老人尽管已是98岁的高龄,却依然思维清晰敏捷，详细讲述着与采香产业相关的往事。他表示，自己曾把全部心血都投入到这门手艺中，但大约10年前因年事已高不得不“退休”。如今，他退居幕后，悉心向年轻一代传授沉香开采与采集技艺。

丁公映1928年出生，在物资匮乏年代乡村成长。这片土地环境向来严酷，夏季烈日炙烤，雨季洪水泛滥。

当地居民主要依靠几块稻田维持生计，但一年两季水稻仍难以填饱肚子。那时，沉香树在山林中零星生长，枝叶茂盛、生命力顽强，但其价值尚未被人们真正认识。

转机出现在 20 世纪 80 年代左右，当时来自顺化的商贩来到福泽收购沉香。看到这一新的机会，丁公映便与妻子决定进山寻找这种树木。

这项工作并不简单，并非所有沉香树都能结出沉香。有些树龄上百年的大树，内部却完全没有精华。沉香只会在树木受到损伤时形成，例如被虫蛀、枝干折断，或受到人为损伤，使树脂在长时间积累后逐渐凝结，最终形成具有特殊香气的沉香。

丁公映回忆说，当年采香业充满危险。上山道路险峻，人们不仅要面对野兽、疾病等风险。

但对丁公映来说，这不仅是一种谋生方式，更是一条为家乡开启新未来的道路。

沉香产品。图自互联网

从采香业到百亿沉香之都

当技艺逐渐熟练后，丁公映开始购入沉香，在家中进行加工。漫长的夜晚里，屋内常回荡着锯子和凿子的声音，工匠的双手耐心地剔除每一层木，只保留下珍贵的沉香部分。

消息渐渐传开，越来越多的人前来学习。丁公映并没有将这项技艺据为己有，而是愿意逐一讲解操作流程，分享辨别含有沉香树木的经验。

更重要的是，他意识到如果只依赖自然采伐，沉香资源很快就会枯竭。因此，他鼓励乡亲们种植这种树木，主动建立长期稳定的原料来源。自此，福泽的沉香产业逐渐形成，并朝着可持续方向发展。

此后的岁月里，沉香为当地居民带来了可观的收入。产品销往越南从南到北各地坊。许多家庭因此有条件建新房，购买交通工具，生活水平逐渐改善。

这个曾经贫困的乡村开始“焕然一新”。沉香加工作坊不断出现，人们纷纷与沉香结下不解之缘，将其视为大自然赐予的珍贵宝物。

如今 98 岁的丁公映已退居幕后，静静见证着家乡沉香产业的发展。对当地居民而言，他不仅是为这一行业开辟道路的人，更是福泽乡村一步步变迁的见证者。

福泽乡人民委员会领导透露，“目前，沉香树和沉香已成为当地的主要产业。全乡种植面积约 1000 公顷，每年营收额约 2000 亿越盾。今后，当地部分企业一些企业将出资数百亿越盾购置设备，用于加工沉香精油，进一步提升经济价值。”（完）