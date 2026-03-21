5名越南实习生在海上事故中落水 越南驻日本大使馆开展公民保护工作

越通社河内 ——据越通社驻日本记者报道，3月21日凌晨，在日本福井县坂井市三国町防波堤附近海域发生一起事故，5名越南实习生被海浪卷入海中。截至21日中午，搜救力量已找到2人，其中1人无生命危险，1人不幸遇难，另有3人仍失踪，搜救工作仍在继续。



事故发生后，越南驻日本大使馆迅速启动公民保护机制。大使馆一秘、劳务管理处处长潘进皇表示，馆方正积极与日本有关部门保持联系，并与福井县越南人协会密切配合，及时掌握情况并为相关人员提供支持。



据福井海上保安部门消息，21日凌晨2时30分许，当局接到一组正在钓鱼人员的紧急报警称同行人员有人落水。该团体共8名男性，均为20至30岁的越南研修生。在靠近防波堤灯塔区域钓鱼过程中，因大浪冲击，其中5人被卷入海中。



事故发生后，日本方面出动直升机和巡逻船展开搜救。当天上午，一人被成功救起且无生命危险；约10时左右，救援人员在距事发地约4.5公里处发现另一名失去意识人员，但该人员已不幸身亡。



值得注意的是，事故发生区域为禁止进入区域，事发时当地已发布海浪警报。相关区域因海况复杂、地形危险，尤其夜间风险更高，早已设有“禁止进入”标志。无视警告进入此类区域存在极大安全隐患，防波堤更是海浪突发冲击事故的高发地。





日本水域事故研究专家、长冈技术科学大学教授齐藤英俊指出，此次事故的主要原因与海况快速变化以及“长周期涌浪”（亦称长浪）的危险特性有关。



日本气象厅数据显示，在事故发生前约6小时，福井沿海尚未出现明显大浪，但短时间内高浪迅速形成并抵达岸边，使危险程度骤然上升，难以通过肉眼判断。



专家强调，长浪具有周期长、波长大、能量强的特点，表面看似平稳，容易让人误判安全性。当其进入近岸浅水区域时，受海底地形影响，波高会突然增加，形成强烈冲击，甚至越过防波堤将人员卷入海中。



此外，春季气压变化剧烈，也会导致波浪方向和高度迅速变化，进一步加大风险。



此次事故再次为在日越南人社区敲响警钟，提醒严格遵守安全规定，避免进入危险区域，无论是钓鱼还是参观活动。 （完）



越通社