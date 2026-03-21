环保

动员全社会共同为守护水资源、气候与绿色未来而行动

3月21日上午，越南农业与环境部在河内与联合国儿童基金会驻越南代表处联合举行活动，响应世界水日（3月22日）、世界气象日（3月23日）以及2026年“地球一小时”活动，并正式启动“儿童与青年为清洁空气与可持续未来行动”项目。

越南农业与环境部副部长黎功成。图自越通社
越南农业与环境部副部长黎功成。图自越通社

越通社河内——3月21日上午，越南农业与环境部在河内与联合国儿童基金会驻越南代表处联合举行活动，响应世界水日（3月22日）、世界气象日（3月23日）以及2026年“地球一小时”活动，并正式启动“儿童与青年为清洁空气与可持续未来行动”项目。

越南农业与环境部副部长黎功成在致辞中强调，水资源、气候与能源是国家实现可持续发展的三大基础要素。对越南而言，水资源及气象水文条件不仅关系到水安全和粮食安全，也直接影响民众生计、生态系统稳定性及经济发展。

在全球气候变化背景下，水资源管理与环境保护面临诸多挑战。这要求越南进一步加强水资源管理，提高气象水文预报能力，主动应对自然灾害和气候变化，同时推动经济朝着绿色、可持续方向发展。

2026年世界水日以“水与性别”为主题，强调水资源对经济稳定与繁荣的重要意义，以及女性和儿童在水资源治理与保护中的作用。世界气象日以“测今日气象，护明日家园”为主题，突出科学技术和观测体系在经济发展、防灾减灾及保障人民生命财产安全中的重要作用。2026年“地球一小时”以“绿色创新—绿色未来”为主题，呼吁全社会节约能源、推动能源转型和绿色经济发展，共同建设可持续未来。



黎功成提出三项重点任务：完善资源管理数据体系，推动技术应用，并有效应对气候变化；提升社会节约能源和保护水资源与环境的意识，同时促进企业实现技术创新、发展低碳经济，并鼓励民众为绿色未来而行动。

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联合国儿童基金会驻越南代表西尔维娅·达奈洛夫。图自越通社


联合国儿童基金会驻越南代表西尔维娅·达奈洛夫在启动“儿童与青年为清洁空气与可持续未来行动”项目启动仪式上发言时表示，为保护环境所作的一切努力，归根结底都是为了儿童及其未来。UNICEF将与越南农业与环境部合作，为儿童和青少年提供行动平台，支持他们分享想法，并为学校和社区层面的解决方案作出贡献。(完)






越通社
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