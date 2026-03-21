2000多人参加跑步活动 响应2026年“地球一小时”行动“

越通社河内——3月21日上午，越南工贸部在河内市西湖创意文化空间举行“全民节约高效用能暨响应2026年地球一小时行动”启动仪式及跑步活动。本次活动是2019—2030年国家节约高效用能计划的重要内容之一，吸引了2000多名参与者。



工贸部、外交部、国会国防安全与对外委员会、越南劳动总联合会、欧盟驻越代表团及河内市有关部门、行业协会、企业界和媒体代表出席活动。



以“绿色创新—绿色未来”为主题，本次跑步活动吸引了2000多名参与者，包括工贸部及相关单位干部职工、社会组织及行业协会代表、企业代表，以及跑步爱好者和各地俱乐部运动员。



清晨，参赛者齐聚西湖区域，在绿色环境中完成3公里赛程，传递积极、环保的生活方式。活动邀请了足球运动员裴进勇、演员黎海及2024年越南小姐前五名、旅游与环境大使范垂阳等形象大使参与。



工贸部副部长阮黄龙在启动仪式上表示，在越南经济迈入新发展阶段、要求快速且可持续增长的背景下，节约高效用能不仅是技术解决方案，更是推动生产创新、优化成本、提升企业竞争力的重要动力。



近年来，工贸部主导实施多项促进节能高效用能的政策与计划，支持企业技术创新、优化生产流程、提升能源效率，为经济绿色转型作出积极贡献。同时，工贸部正推动交通领域使用清洁能源和生物燃料，促进能源供应多元化。



阮黄龙强调，当前全球形势复杂，能源安全挑战和市场波动加剧，提升能源效率已成紧迫要求。



落实政府总理指示，工贸部正制定节能方案，加强全社会宣传，推动节能和绿色能源使用，减少排放，并推进向生物燃料转型的路线。



越南党和国家已出台多项重要政策机制，其中政治局第70号决议明确将鼓励节能高效用能、减少排放、保护环境、提高劳动生产率、创新增长模式作为重点任务之一，强调这是全社会的权利与责任。



2026年标志着越南参与“地球一小时”行动15周年。本次活动在全国范围内开展多项活动，包括线上线下跑步比赛及线上知识竞赛。今年活动不仅强调节约高效用能，还推动能源使用方式的创新转变——从技术应用、管理创新到消费行为改变，为未来创造更可持续的发展价值。



启动仪式及跑步活动成为本次行动亮点，展现社会各界迈向绿色生活方式、提高能源效率的行动决心。





跑步活动设线下赛（西湖创意文化空间，3公里）和线上赛（通过84RACE和Strava应用，3月21日至4月11日），预计吸引数万名专业及业余运动员参与。





同期，线上竞赛“了解节约能源，响应2026年地球一小时行动”于3月21日至4月11日在网站 https://tietkiemnangluong.com.vn/ 举行，旨在提升公众认知。活动信息通过《工贸杂志》和“携手节约高效用能”脸书主页发布。



自2026年2月起，工贸部已向各省市人民委员会、越南电力集团及相关单位发文，推动宣传与组织响应活动，与绿色转型、创新发展及提升能源效率目标相结合。



在越南，“地球一小时”行动自2009年启动以来，越南电力集团一直积极参与并发挥重要作用。近二十年来，该集团与相关机构协同开展多项活动，在全社会广泛传播节约用电、高效用电的理念。



阮黄龙呼吁各部委、地方、企业界和广大人民及运动员继续积极响应，落实节能措施，推动绿色转型。他强调，要加快技术创新，应用先进能源管理解决方案，推动企业高效生产与消费模式，鼓励能源转型和清洁能源交通工具发展；加强交通领域燃油节约，促进公共交通使用，为建设现代化、高生产率和可持续发展的经济作出贡献。（完）

