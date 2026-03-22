环保

加快推进绿色能源转型进程

在实现碳中和、力争于2050年实现“净零排放”（Net Zero）的路线图中，同时为了减少城市空气污染，除总体解决方案外，对车辆发动机尾气进行控制也是一项有效的措施。

加强对交通工具发动机尾气排放的管控，是实现2050年净零排放目标的有效措施之一。图片来源：越通社
加强对交通工具发动机尾气排放的管控，是实现2050年净零排放目标的有效措施之一。图片来源：越通社

越通社河内——在实现碳中和、力争于2050年实现“净零排放”（Net Zero）的路线图中，同时为了减少城市空气污染，除总体解决方案外，对车辆发动机尾气进行控制也是一项有效的措施。

在完善车辆检测流程、提高检测能力的同时，加强对排放不达标车辆的检查与处理，是当前十分紧迫的要求。

越南农业与环境部农业与环境战略政策研究院副院长阮廷寿表示，目前在控制和处理交通工具环境污染、尾气排放浓度等违法行为方面，法律基础总体较为完善，并且紧密贴合实际情况。

随着交通基础设施的快速发展，各类交通工具数量也在持续增加。目前登记在册的车辆数量为720万辆汽车和8100万辆摩托车、机车，其中大部分车辆已使用多年，难以达到三级及以上排放标准。

在政府于《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议(COP26)上承诺到2050年实现净零排放，以及限制在大城市中心区域使用化石燃料交通工具的背景下，职能部门的任务日益繁重，工作覆盖面也更加广泛。他们需要在多个方面同时发力，例如：监督民众遵守交通工具尾气检测规定；检查不同区域适用的排放标准；在道路上开展实时巡查，处理造成污染的车辆等。

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河内公共自行车租赁点数量日益增加。图片来源： 越通社

在进一步补充和完善法律法规体系的同时，加强设备现代化投入、提升技术装备水平；强化协作机制，提高执法力量能力，是当前的紧迫任务。交通警察局局长、少将杜清平认为，为更好地履行在监管和处理违反环境污染相关法律规定车辆方面的职责，执法力量需要获得更多法律文件和指导意见，以及具有突破性的特殊机制，以解决体制机制中的瓶颈问题；同时需要增加资源投入，加强基础设施建设，配备先进适用的技术设备；提升专业能力；加快信息技术应用、数字化转型以及辅助科技工具的使用。

越南登检局副局长阮苏安表示，该单位正推进制定最优化的车辆尾气检测方案的必要程序。通过利用制造商数据来源以及现代化测量设备，确保数据计算的准确性与透明度。相关职能部门已建立统一的指挥与管理体系，尤其是在建设并利用数据中心信息、管理监督违法处理和交通运行调度方面取得进展。

交通警察局还提出，对绿色交通工具实施减免费用、税费、车辆登记费等优惠政策；同时提高使用化石燃料车辆的税费，以推动环保交通工具的使用，并限制新增个人车辆登记，从源头减少排放；同时支持民众进行车辆转型。有关单位还需加强通过电子应用程序和社交媒体平台开展宣传，并完善对从事绿色能源基础设施及交通工具相关企业的支持政策。（完）

#碳中和 #净零排放 #城市空气污染 #车辆发动机尾气 #绿色能源 #车辆检测 越南
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