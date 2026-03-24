经济

Petrolimex加快推进E10RON95生物汽油替代计划 有望提前完成全面转型

越南油气集团（Petrolimex）正同步推进多项举措，力争在今年4月扩大E10RON95生物汽油的经营规模，并有望提前完成以E10RON95全面替代传统矿物汽油的目标。

附图 图自越通社
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越通社河内——越南油气集团（Petrolimex）正同步推进多项举措，力争在今年4月扩大E10RON95生物汽油的经营规模，并有望提前完成以E10RON95全面替代传统矿物汽油的目标。

目前，该集团E10RON95生物汽油日均销量达95立方米，较2025年8月1日试点初期增长约40%。Petrolimex已在胡志明市和广义省共60家加油站开展E10RON95试点销售。截至目前，未收到客户任何关于E10RON95质量的反馈或投诉，表明消费者对该产品的信心正逐步建立，已开始放心转向使用生物汽油。

据Petrolimex介绍，自工贸部于2025年11月7日颁布第50/2025/TT-BCT号通知（规定生物燃料与传统燃料掺混比例应用路线图）以来，集团积极推进储罐升级改造、生物燃料掺混系统建设，并同步完善乙醇原料供应方案、生物汽油基础油供应计划及配套物流保障。

特别值得关注的是，在中东冲突持续影响矿物汽油进口供应的背景下，若全面转向E10RON95生物汽油，Petrolimex预计可减少约近10%的矿物汽油用量，相当于每月减少3.5万至4万立方米的汽油进口。

Petrolimex代表表示，目前集团用于调配E10RON95的乙醇月需求量约为4.5万至5万立方米，而国内乙醇产能仅能满足部分需求。为此，自今年3月初起，集团已主动与来自美国、韩国和新加坡的合作伙伴就短期及长期供应合同展开谈判。预计乙醇供应能够满足生产需求，但受运输成本及矿物汽油价格上涨影响，价格可能较此前有所上升。

为推动E10RON95在全国范围内的推广使用，Petrolimex还积极向有关部门提出政策建议，包括降低环保税、完善E10RON95产品标准等。同时，集团已建立严格的E10RON95质量控制流程，确保消费者在使用这一减排产品时更加放心。（完）

越通社
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