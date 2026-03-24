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越南政府总理范明政与俄罗斯联邦总理米舒斯京举行会谈并见证核电站协议签署

范明政祝贺俄罗斯在经济社会发展取得的成就，强调越南一贯奉行独立、自主、自强、多样化、多边化的对外路线，始终视俄罗斯为越南在欧洲地区可信赖的朋友和最重要的合作伙伴之一。

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦总理米舒斯京。图自越通社
越南政府总理范明政与俄罗斯联邦总理米舒斯京。图自越通社

越通社河内 ——越通社特派记者报道，在对俄罗斯进行正式访问的期间，当地时间3月23日，越南政府总理范明政在莫斯科与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）举行会谈。

米舒斯京对继2025年1月成功访问越南后再次与范明政总理会晤表示高兴，祝贺越南成功举办越共十四大、第十六届国会及各级人民议会选举。

米舒斯京高度评价范明政总理此次访问的意义，并重申俄罗斯重视两国全面战略伙伴关系，将越南视为亚太地区最重要的合作伙伴之一，希望进一步提升双边各领域的合作成效。

范明政祝贺俄罗斯在经济社会发展取得的成就，强调越南一贯奉行独立、自主、自强、多样化、多边化的对外路线，始终视俄罗斯为越南在欧洲地区可信赖的朋友和最重要的合作伙伴之一。

在友好、互信、真诚和相互理解的气氛中，双方相互通报了各自国家的政治、经济社会发展情况，共同回顾了近期双边合作取得的进展，肯定两国全面战略伙伴关系近年来在经贸投资、安全、国防、能源石油以及人文交流、民间交往等各个领域都取得了全面发展。两国之间的政治互信不断增强，合作关系日益紧密。

双方定期进行高层交往及各层级接触，特别是越共十四大刚刚闭幕后，苏林总书记与弗拉基米尔·普京总统通电话。双方还就两国关系发展现状与前景深入交换了意见，一致认为两国仍有巨大的合作空间，相信两国关系将持续向前发展，符合两国的要求。

双方就克服困难、解决遗留问题、推动两国全面合作、重新定位两国合作关系等问题进行了交流并达成一致。

双方同意进一步加强对话，巩固政治互信，推动各层级、各渠道的沟通，为双边合作在经贸投资、能源石油、农业、交通运输、物流、教育培训、文化、旅游、科技、地方合作和民间交往等领域的全面发展奠定基础。

双方强调将努力把两国经贸投资合作提升为双边合作的亮点，有效落实欧亚经济联盟自由贸易协定，进一步为双方商品开放市场，促进投资活动。

双方肯定了两国近年来在能源、石油领域合作取得的成果。两位总理强调，能源、石油合作是两国的传统领域，是双边有效合作的象征，并表示将全力以赴促进这一关键合作领域以及相关合作项目。

双方同意早日研究、扩大在新能源、清洁能源、可再生能源领域的合作，为绿色转型、可持续发展作出贡献。

两位领导人欢迎两国签署关于在越南合作建设核电站的协议，认为这是双边在和平利用核能领域合作的重要进展，相信这将成为越俄友谊新的象征性工程。

双方高度评价在范明政此访期间，两国企业在能源石油、交通运输等领域签署了多项新的合作协议，为在当前背景下保障能源安全作出了贡献。

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两位总理共同见证了两国政府关于在越南领土上合作建设核电站协议的签署。图自越通社

双方一致认为，科技合作应成为两国新的合作支柱，同意促进在2026年科技教育交流年中开展的各项交流活动，利用现有合作基础，进一步拓展信息技术、人工智能等领域的潜力项目，扩大在越俄热带中心的科研合作。

范明政欢迎俄罗斯参与越南地铁项目的咨询、设计、技术转让和建设工作。双方强调，需要有效落实关于促进两国人文交流、民间交往的协议。米舒斯京表示，越南目前是俄罗斯人民青睐的旅游目的地，希望两国为两国游客创造更便利的条件。

范明政感谢苏联和现在的俄罗斯联邦多年来为越南培养了数千名高素质专家和学者，为越南经济社会发展作出了重要贡献。本着这一精神，范明政希望俄罗斯继续帮助越南培养高素质人力资源，增加给予越南的奖学金名额，特别是在数字技术、新技术、生物医学、交通、基础科学等领域。

范明政建议俄罗斯领导人和政府继续为旅俄越南人创造便利条件，并采取措施保障他们人身和财产安全。

会谈后，两位总理共同见证了两国政府关于在越南领土上合作建设核电站的协议签字仪式。（完）

越通社
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