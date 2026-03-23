📝时评：延续民主制度的源头，稳步迈向新的发展阶段

越通社河内——2026年3月15日举行的第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举取得圆满成功，已真正成为民族盛大节日，选举活动已确保民主、平等、依法、安全、节约且切实进行。



民族大团结的生动面貌



选举的成功首先体现在选足了500名国会代表、2552名省级人民议会代表和72437名乡级人民议会代表。选对、选足数量是一项令人印象深刻的结果，反映了人事工作经过精心准备，体现了民主并符合法律规定。



根据政治局2025年5月16日关于领导第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的第46-CT/TW号指示精神，总体上看，本次选举确保了少数民族、女性、党外人士、宗教人士以及知识分子、工人、农民等各阶层代表的合理比例。



值得关注的是，在十六个任期中，中央推荐到地方参选的代表中签率创下历史新高（214/216人当选）；100%的预定专职代表均当选。这也是我国国会首次增加了俄都族（Ơ Đu）代表——这是越南人口最稀少的民族之一；女性代表当选比例继续保持高位（30%）。



苏林总书记在2025年11月15日举行的全国选举工作部署会议上发表讲话时强调：选民手中的每一张选票不仅是一张纸，更是“信任的生动象征”。由此可见，自1946年首次普选以来，历经80载春秋，这一精神在刚刚过去的2026年3月15日全民投票日中依然薪火相传、完好如初。

分布在从城市、农村、云雾缭绕的高原村寨到祖国前哨岛屿的“S字”形国土上，34个省市的7600多万名选民在“山河盛大节日”中履行了自己神圣的权利与义务。投票率创下历史新高（99.7%），体现了人民对党和国家领导的信心，特别是在国家正面临第四次工业革命带来的重大机遇背景下，人民对党和国家领导更有信心。经过40年的革新事业，我党总结了具有理论高度的宝贵经验，逐步建立并完善了关于革新路线的理论，为新阶段国家的革命事业提供了具有实践指导价值的定向。

本届选举组织工作也留下了深刻的数字化转型印记。在核对选民名单、实时更新投票进度等方面应用科技，使选举流程变得更加透明、准确与便捷。



国会主席、国家选举委员会主席陈青敏强调，此次选举是整个政治体系在政治局和书记处严密领导下，果断且科学参与得来的结果。中央与地方之间、各选举小组与人民之间的密切配合，共同营造了一个真正安全且富有意义的“国家盛大节日”。



不辱使命，践行诺言



选举结果中最突出的亮点是代表受教育程度。在当选的500名国会代表中，拥有硕士和博士学位的代表达418名。第十五届国会这一比例已处于极高水平（78.5%），而步入第十六届，该数字已上升至83.6%。

政治局第46号指示也强调了提高代表质量的要求。在100%专职代表当选的同时，这就是实现议场活动专业化、提高立法质量的重要“杠杆”，旨在满足全民族在新发展纪元中对突破性决策的期待。



本次选举的一个重大区别在于两级地方政府模式的运行。选好2552名省级人民议会代表和72437名乡级人民议会代表的结果，有力证明了行政改革及精简机构路线图的成功。在实施两级地方政府模式时，代表的中介作用在向人民群众迅速传达中央新政策以及向上传递民意方面变得前所未有的重要，从而缩短了政策与生活之间的距离。



党的十四大决议已确定，同步建设发展体制是本任期的首要重点任务。因此，民意代表未来的工作量将十分巨大。据国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任谢氏安女士介绍，为了让国会代表迅速进入角色、开启新任期，国会和人民议会各机构将组织关于立法技能、重大问题监督以及接触选民和处理建议技能的会议、培训班和研修班。此外，国会、人民议会及相关机构将提供资料、信息和保障条件，协助代表履行好职责，为其尽早适应并发挥能力、更好地履行对选民和人民的责任创造条件。



海防市海安区海阳坊选民在第37居民小区文化宫参加投票。图自越通社

苏林总书记在《国家盛事与对人民的重托》一文中强调：“各位代表需紧贴革新事业生动的实践”。压在每位代表肩上的重任极其艰巨。选民向代表投下的选票不仅是赋予权力，更是寄托了对温饱幸福生活、对透明且不再有“瓶颈”的法律体系的信任。



选举的成功为全党、全军和全国人民稳步迈向新发展阶段开启了前提与新动力。当前，我们需要在选举后迅速稳定国会及各级政府组织，抓紧将党的十四大决议落实到生活中。即将召开的第十六届国会第一次会议将完善国家关键领导职务，通过国会全任期的行动计划，需要每位代表的齐心协力和高度责任感。当选代表需高举奉献祖国的精神，以新能量、新决心立即投入工作，不辜负选民的期待。



各位代表需紧贴革新事业生动的实践，积极为完善法律体系贡献智慧，加强最高监督效率，并针对新要求下的经济社会、预算、国防、外交等重大问题作出正确决策。



在议场努力工作的同时，每位代表需与选民保持密切联系，始终倾听人民的声音。这既是法律义务，也是对人民代表的道德要求。



在3月21日下午举行的国家选举委员会第五次会议上，国会主席、国家选举委员会主席陈青敏强调：民意代表必须履行好使命，兑现对选民和人民的诺言。



第十六届选举恰逢首次普选80周年，延续了国家的民主脉络，彰显了民族大团结的力量。选举结束后，选民和人民的信心与期待将通过代表们的实践活动、选民的监督机制以及民意代表机构活动的问责制与透明度不断得到巩固。



2026-2031年任期是实现国家两个“百年”战略目标的关键阶段，要求极高。在国家刚完成机构精简整顿、合并行政单位、按两级模式重组地方政府的背景下，2026年3月15日选举的成功创造了坚实的基础，是完善国家机构的重要开端，为胜利落实党的十四大决议注入了新动力。（完）