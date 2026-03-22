☕️越通社新闻下午茶（2026.3.22）

3月22日，越共中央总书记苏林向工兵兵种授予胡志明勋章。图自越通社

越通社河内 ——3月22日，越南国防部工兵兵种司令部党委在河内举行隆重的工兵兵种成立80周年纪念典礼（1946年3月25日—2026年3月25日）暨胡志明勋章授勋仪式。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席活动并发表重要讲话。 阅读全文



·3月22日中午，越南政府总理范明政与越南高级代表团离开首都河内，应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京的邀请，于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。阅读全文



·越南政府总理范明政于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。此访正值越俄关系在各领域持续得到巩固，两国刚刚庆祝建交75周年（2025年）的背景下进行，有助于推动双方各领域合作，在新发展阶段创造突破。 阅读全文



·3月22日，柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安（Men Sam An）率领柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会高级代表团对越南宁平省进行工作访问。 阅读全文

越南政府总理范明政启程对俄罗斯进行正式访问。图自越通社

·3月22日，2026年岘港国际马拉松赛在岘港市正式开赛，吸引来自75个国家和地区的超过8550名运动员参赛。运动员们在岘港市多条美丽的沿海赛道上竞逐42公里、21公里和5公里的距离。 阅读全文



· “双方迎来一个全面、长期合作计划，以及推动双边合作取得积极转变的机遇”。这是俄罗斯科学院经济研究所经济博士列昂尼德·鲍里索维奇·瓦尔东斯基（Leonid Borisovich Vardomsky）在越南政府总理范明政于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问前夕，接受越通社驻俄罗斯记者的采访时做出的评价。



·3月22日上午，越南公安部与文化体育旅游部及全国34个省市人民委员会联合举行历来规模最大的“奥林匹克跑步日——全民健康，保卫祖国安全”活动。

·3月22日，胡志明市共青团与来访的中国重庆市共青团举行工作会议，旨在推动两市团组织和青年团员之间的交流与合作。 阅读全文

3月22日，胡志明市共青团与来访的中国重庆市共青团举行工作会议。图为双方合作谅解备忘录签署仪式。图自越通社

·越南常驻日内瓦代表团近日以线上线下相结合形式举办了一场关于美国关税政策新动向的研讨会。越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使、公使衔参赞范光辉，圣加仑基金会创始人、洛桑国际管理发展学院（IMD）地缘政治与战略学教授埃文尼特（Simon Evenett）等代表出席。



·2026年第四届山楂花节21日在山罗省玉战乡举行，旨在推广当地山楂花及民族文化之美。开幕式上，以“山楂花——玉战春色2026”为主题的文艺汇演精彩上演，众多当地各族同胞参加了表演。（完）