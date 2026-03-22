越南运动员在2026年岘港国际马拉松赛上取得佳绩

越通社岘港市——3月22日，2026年岘港国际马拉松赛在岘港市正式开赛，吸引来自75个国家和地区的超过8550名运动员参赛。运动员们在岘港市多条美丽的沿海赛道上竞逐42公里、21公里和5公里的距离。
最终结果揭晓，来自菲律宾的运动员Moral Edsel在男子42公里赛跑内容以2小时30分43秒的成绩夺得第一名，日本运动员Tezuka Tomoki以2小时36分19秒的成绩获得第二名，菲律宾运动员Melliza Cronie以2小时38分51秒的成绩获得第三名。
在女子42公里项目中，越南运动员武庆灵以3小时1分20秒的出色成绩夺得第一名，日本运动员Yukiko Nomoto以3小时3分的成绩获得第二名，俄罗斯运动员Simakova Aleksandra以3小时7分37秒的成绩获得第三名。
在男子半程马拉松21公里项目中，日本运动员占据优势，包揽了前三名：Yamasaki Takemaru 以1小时12分10秒的成绩获得第一名，Rinku Hirai以1小时12分25秒的成绩获得第二名，Yuta Masuda以1小时13分的成绩获得第三名。
在女子21公里项目中，越南运动员赵氏萍以1小时22分56秒的成绩赢得第一名，新加坡运动员Goh Shing Ling以1小时23分33秒的成绩获得第二名，越南运动员尹氏莺以1小时24分39秒的成绩获得第三名。
3月22日，2026年岘港国际马拉松赛在岘港市正式开赛，吸引来自75个国家和地区的超过8550名运动员参赛。运动员们在岘港市多条美丽的沿海赛道上竞逐42公里、21公里和5公里的距离。
在男子5公里项目中，越南运动员阮志坚以15分31秒的成绩夺得第一名，韩国运动员Kim Eunseop以15分32秒的成绩获得第二名，新加坡运动员Ong Marcus以16分34秒的成绩获得第三名。
在女子5公里项目中，越南运动员李氏梅深以18分37秒的成绩夺得第一名，Karpova Anna 以18分52秒的成绩获得第二名，Orlova Anastasiia 以19分11秒的成绩获得第三名。
组委会已对各项目取得佳绩的运动员进行总结并颁奖。该赛事继续肯定了其作为大型国际体育赛事的吸引力，同时为向国际朋友宣传岘港市充满活力、亲善友好的形象作出贡献。（完）
岘港市迎接2026丙午年新春国际游客“冲年喜”
2月17日上午（即正月初一），岘港市文化体育与旅游局同相关单位配合在龙桥南侧园区和岘港国际航空港举办了"2026丙午年春游开春"暨" 2026丙午年春节岘港市喜迎游客冲年喜"活动。