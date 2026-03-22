最具规模的奥林匹克跑步日活动在全国各地同时举行 吸引超过120万人参加

越通社河内 ——3月22日上午，越南公安部与文化体育旅游部及全国34个省市人民委员会联合举行历来规模最大的“奥林匹克跑步日——全民健康，保卫祖国”活动。



该活动旨在纪念伟大胡志明主席发出全民健身号召80周年、庆祝越南体育传统日80周年（1946年3月27日—2026年3月27日）和人民安全力量传统日80周年（1946年7月12日—2026年7月12日）。



本次活动在全国34个省市3321个乡、坊、特区举行，吸引了超过120万人参与。

近1.7万人参加河内奥林匹克跑步日——“全民健康，保卫祖国”活动。图自越通社

在首都河内，奥林匹克跑步日活动在东京义塾广场举行。来自各武装力量的干部、战士，中央和地方机关、事业单位的干部、职员以及河内市中心各坊的人民群众，共计近1.7万人参加了活动。



公安部副部长黎国雄上将在活动上表示，1946年3月27日，胡志明主席向全国同胞发出了健身号召：“锻炼身体，增强体质，是每个爱国者的责任……民强则国强。我希望每一位同胞都努力锻炼身体。我自己，每天都坚持运动。”80年来，胡志明主席的号召激励着全国各地的军民积极参与健身运动。

近1.7万人参加河内奥林匹克跑步日——“全民健康，保卫祖国”活动。图自越通社

落实胡伯伯的号召，中央公安党委、公安部始终关心领导、指导人民公安力量的体育健身工作，目标是“强身健体，保卫祖国”。此外，公安部还与各部委、地方，特别是与文化体育旅游部密切配合，经常动员广大人民群众积极参与体育健身运动以及“全民保卫祖国安全”运动。



文化体育旅游部副部长黄道刚在活动上发出号召后，来自各武装力量的干部、战士，中央和地方机关、事业单位的干部、职员以及河内市中心各坊的人民群众，近1.7万人共同沿着还剑湖奔跑一圈。（完）