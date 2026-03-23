越南国家队国际足联排名跃升5位 重返世界前100指日可待

越通社河内—— 据越南足球联合会消息，根据国际足球联合会最新排名更新，越南国家队排名上升5位，升至世界第103位，继续稳居亚洲第18位。在球队全力备战2026年多项重要国际赛事的背景下，这一成绩被视为“金星战士”实力的有力体现。



此次排名提升主要得益于2027年亚洲杯预选赛F组第二轮对阵马来西亚队的积分调整。此前，亚洲足球联合会裁定马来西亚队在预选赛中违规使用不具备参赛资格的球员，判定其在与尼泊尔和越南的两场比赛中均以0比3告负。



根据该裁决，越南队不仅恢复了此前损失的13.91个积分，总积分也提升至1213.62分，排名随之上升5位，升至世界第103位。



受处罚影响，马来西亚队两场比赛被判负，并在国际足联排名中被扣除约50分，排名下滑14位至世界第135位。在2027年亚洲杯预选赛F组中，该队也由此失去小组头名及决赛圈参赛资格，相关名额转由越南队获得。



目前，越南国家队已重新集结并展开训练，全力备战即将到来的国际比赛日。根据赛程，球队将于3月26日在河内行待体育场与孟加拉国队进行友谊赛，并于3月31日在宁平天长体育场迎战马来西亚队，迎来2027年亚洲杯预选赛的关键之战。



分析认为，若能在接下来的两场比赛中取得积极战绩，越南队有望继续提升在国际足联排名中的位置，争取早日重返世界前100名行列。（完）



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