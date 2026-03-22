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苏林总书记：工兵兵种应弘扬“开路制胜”传统 在多个领域发挥先锋作用

3月22日，越南国防部工兵兵种司令部党委在河内举行隆重的工兵兵种成立80周年纪念典礼（1946年3月25日—2026年3月25日）暨胡志明勋章授勋仪式。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席活动并发表重要讲话。

工兵兵种胡志明勋章授勋仪式。图自越通社
工兵兵种胡志明勋章授勋仪式。图自越通社

越通社河内 ——3月22日，越南国防部工兵兵种司令部党委在河内举行隆重的工兵兵种成立80周年纪念典礼（1946年3月25日—2026年3月25日）暨胡志明勋章授勋仪式。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席活动并发表重要讲话。

中央军委副书记、国防部长潘文江大将；公安部长梁三光；中央内政部长黎明智等党和国家、中央军委、国防部、公安部领导，以及多位将领、干部战士代表出席了活动。

在活动上，苏林向工兵兵种授予胡志明勋章，以表彰该兵种在越南革命事业中作出的重大贡献和卓越成就。

苏林表示，80年来，工兵部队的发展历程充满光荣与骄傲，在民族解放斗争以及国家建设和保卫事业中取得了诸多重要成就。历经各个时期，工兵力量始终出色完成战斗工程保障、道路开辟、排除爆炸物、战后遗留问题处理等重要任务，为国家发展作出积极贡献。

苏林对工兵兵种历代官兵团结奋斗、勇于奉献的精神表示高度赞扬，并强调这一光荣传统是推动工兵兵种在新时期不断发展的重要基础。

在当前地区和国际形势复杂多变的背景下，苏林要求工兵兵种深入贯彻党的国防方针和军事路线，保持坚定政治立场，提升战略思维能力，主动适应新形势新任务要求。

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越共中央总书记苏林出席工兵兵种成立80周年纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。图自越通社

苏林强调，要建设一只精干、强大、现代化的工兵队伍，不断提高人员素质，确保干部战士具备坚定的政治本领、扎实的专业知识和熟练掌握现代装备技术的能力，以适应不断变化的作战环境。

工兵兵种要不断发扬“开路制胜”的优良传统，在国防工程建设、战斗保障、构建现代化防御体系等方面发挥先锋作用。同时大力促进排除地雷和爆炸物工作，为经济社会发展创造安全环境，力争在2045年前完成战后爆炸物清理任务。

在防灾减灾救灾领域，工兵队伍要发挥骨干作用，随时准备奔赴困难和危险地区，为保障人民生命和财产安全作出贡献。

苏林还要求工兵兵种提升科研能力，积极推进科技创新和数字化转型，提高任务执行效率。同时扩大在培训、科研和技术转移等领域的合作，以满足新形势下国防建设和安全保障的需求。

此外，工兵兵种需进一步推进党建工作，保持团结统一、纪律严明，关心干部战士的物质和精神生活，特别是在偏远地区、边境、海岛等艰苦环境执行任务的干部战士。

苏林强调，80年来，工兵部队创造的光荣传统激励了一代代官兵不断努力，为建设强大的工兵力量、圆满完成新时代各项任务作出新的贡献。 （完）

越通社
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