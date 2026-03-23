苏林总书记会见柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会代表团

越通社河内——3月23日下午，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见来访的柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安（Men Sam An）。



苏林高度评价梅森安一行此次访越的意义，认为此访为加强两国阵线合作关系，巩固两国睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定关系做出积极贡献。他强调，越南党和国家一直将对柬关系放在优先地位，支持柬埔寨的和平稳定发展，为两国阵线积极落实所达成的协议、密切合作关系创造一切有利条件。



苏林强调，在越共十四大和越南第十六届国会选举圆满成功后，越南正积极完善各级政权机构，全面落实大会决议。



越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安。图自越通社

梅森安表示，相信在以苏林总书记为首的越南共产党领导下，越南将继续发展并实现既定目标。



梅森安重申，柬埔寨始终关心并将越南视为真诚友好的近邻，两国总在困难时期相互帮助。柬方始终铭记越南志愿军和人民为柬埔寨摆脱 1979 年 1 月 7 日种族灭绝制度所提供的帮助。她再次提及柬埔寨首相洪森多次发表的讲话，就是若没有越南的帮助就没有今天的柬埔寨。她强调，柬埔寨祖国发展团结阵线一直向年轻一代宣传有关两国关系的历史价值。



梅森安强调，将与越南祖国阵线紧密配合，大力推进两国民间交流、文化、医疗卫生和教育培训等领域的合作。同时希望越南有关机关分享旅游业发展经验。



双方相信两党两国合作关系将继续得到巩固与发展，造福两国人民，为地区和世界的和平与稳定作出贡献，并强调，越柬友谊是特殊而宝贵的，必须不断维护、培育、加强和发展。（完）