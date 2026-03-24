范明政总理会见俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科

越通社莫斯科——据越通社特派记者报道， 3月23日，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政在首都莫斯科俄罗斯联邦委员会（上议院）驻地会见了俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科（Valentina Matviyenko）。



会见中，马特维延科感谢范明政总理近年来为推动两国关系所作的重要贡献，并相信此次访问将为巩固和深化越俄传统友谊与全面战略伙伴关系注入新动力。



马特维延科祝贺越南成功举行国会及地方各级人民议会换届选举，并相信新一届国会将继续同俄罗斯联邦委员会保持密切、建设性的合作，推动两国关系不断发展。



范明政总理转达越共中央总书记苏林、国家主席梁强和国会主席陈青敏对她的亲切问候，并强调越南党、国家和人民始终珍视俄罗斯历代领导人和人民给予越南的深厚情谊，将发展对俄全面战略伙伴关系视为对外政策的头等优先方向之一。



范明政总理在祝贺俄罗斯在经济社会发展方面取得的成就时表示，近年来越南保持稳定发展并取得全面成果，2025年已完成全部经济社会发展指标。

范明政总理会见俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科场景。图片来源：越通社

双方高度评价包括越俄议员友好小组在内的两国国会/议会在推动双边关系中的作用，并一致认为今后需继续加强包括议会渠道在内的各层级、各渠道代表团互访，从而进一步巩固政治互信，为全面合作奠定基础。



双方还一致同意发挥两国国会/议会作用，协调监督两国政府在经贸、石油能源、高新科技、安全国防、人力资源培训和基础设施等领域已达成协议的落实，支持解决法律障碍，推动新时期合作提质增效；同时加强文化、旅游、人文交流以及地方合作。



马特维延科欢迎范明政总理与俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京会谈取得的成果，表示支持越方建议，并将努力推动双方承诺在实践中有效落实。



马特维延科强调，在当前形势下，双方应加强石油能源合作，同时重视人文合作，推动民间交流、教育培训、旅游和文化交流，增进两国人民相互了解。



马特维延科还认为，应加强地方合作，用好现有合作机制，推动建立新的友好省市关系，特别是在越南调整行政区划之后，以进一步提升合作成效。

俄罗斯联邦委员会主席马特维延科向越南政府总理范明政赠送纪念照片。 图片来源: 越通社

马特维延科表示，俄罗斯人非常喜爱赴越南旅游，因越南自然条件优越、风景优美，并建议双方多举办文化日活动，为在越南教授俄语创造有利条件，促进两国人民相互了解。她同时希望有更多越南游客赴俄各大城市和著名旅游景点观旅游。



范明政总理建议俄罗斯联邦委员会继续支持并为旅俄越南人社群融入当地社会，为俄罗斯经济社会发展及两国友好关系作出积极贡献等创造便利条件。



双方还就加强在各国议会联盟（IPU）和亚欧议会伙伴会议（ASEP）中等多边框架中的协调合作，为促进和平、合作与可持续发展作出贡献这一问题交换意见。



范明政总理建议俄罗斯联邦委员会继续秉持客观、平衡立场，支持越南和东盟在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法等的基础上解决东海问题的立场和观点。



值此机会，马特维延科转达了对越南国会主席陈青敏的问候。范明政总理郑重转达陈青敏对马特维延科转访越的邀请，马特维延科愉快接受邀请。（完）