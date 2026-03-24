越南领导人致电祝贺金正恩同志连任朝鲜国务委员会委员长

越通社河内 ——值此朝鲜民主主义人民共和国第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长之际，越南国家主席梁强3月23日致电金正恩同志表示祝贺。
值此机会，越南政府总理范明政致电祝贺朴泰成同志再次当选朝鲜内阁总理。
越南国会主席陈青敏致电祝贺赵勇元同志当选朝鲜最高人民会议常任委员会委员长、朝鲜最高人民会议议长。
同日，越南外交部长黎怀忠致电崔善姬同志，祝贺他再次被任命为朝鲜外务相。（完）
值此朝鲜民主主义人民共和国第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长之际，越南国家主席梁强3月23日致电金正恩同志表示祝贺。
越通社河内 ——值此朝鲜民主主义人民共和国第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长之际，越南国家主席梁强3月23日致电金正恩同志表示祝贺。
值此机会，越南政府总理范明政致电祝贺朴泰成同志再次当选朝鲜内阁总理。
越南国会主席陈青敏致电祝贺赵勇元同志当选朝鲜最高人民会议常任委员会委员长、朝鲜最高人民会议议长。
同日，越南外交部长黎怀忠致电崔善姬同志，祝贺他再次被任命为朝鲜外务相。（完）
3月24日下午，越南政府副总理、反洗钱指导委员会主任胡德福主持召开反洗钱指导委员会会议。
越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。
越南国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任谢氏安于3月24日介绍了关于2026—2031年任期各级人民议会代表选举情况。
3月24日，越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议进入第二个工作日。
苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。
据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。
胡德福在论坛上发表讲话时强调，30年来，越欧关系不断强劲发展。目前，欧盟是越南长期且可靠的首要经济合作伙伴之一，双边贸易额稳定增长，并希望在多领域继续扩大合作。
越南政府副总理阮志勇近日签发关于批准《到2035年和平利用原子能发展与应用战略和展望2050年》（以下简称《战略》）的第 438/QĐ-TTg 号决定。该战略的总体目标之一是扩大辐射和放射性同位素在各经济技术领域的应用。
作为庆祝越南-泰国建交50周年活动之一，3月22日，越南驻泰国大使馆与旅居泰国越南人协会在乌隆他尼府联合举办题为"越裔泰国人的作用：越泰关系的持久桥梁"座谈会，意在共同回顾旅居泰国越南人的贡献，进一步加强两国日益美好的友好关系。
越通社驻悉尼记者报道，在历经近60天、航行超过11000海里，参加庆祝澳大利亚皇家海军成立125周年的国际海军阅舰式和多国海军"卡卡杜-2026"演习后，3月23日，越南海军第4区162旅的016-光忠号舰停靠库塔布尔海军基地港口。016-光中号舰的指挥员和水兵们接待了越南外交机构及驻外代表机构代表、澳大利亚嘉宾以及越侨代表。
今年3月26日，胡志明共产主义青年团将迎来成立95周年。回顾这一光辉的历程，我们更加为越南历代青年的传统感到骄傲。在争取民族独立、保卫祖国、建设和发展国家的各个历史时期，青年始终是突击队和先锋力量，不畏艰难险阻，随时准备投身革命事业。
阮明心代表越南党、国家和人民强调，越南一直大力支持老挝的全面革新事业，并始终与老挝并肩同行，在老挝保卫、建设和发展国家的事业中给予最高优先和全力支持。
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
关于第十六届国会代表选举结果和当选人名单的决议于3月21日下午公布，但在此之前，甚至在全国选民投票日（3月15日）之前，敌对势力就已准备好以“不公”、“不民主”、“不透明”等关键词的文章。他们的最终目的不仅是抹黑选举进程，也不仅是歪曲投票结果，而是企图扰乱社会、削弱人民对党和制度的信心、分裂民族大团结。
3月23日，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政在首都莫斯科俄罗斯联邦委员会（上议院）驻地会见了俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科。
范明政祝贺俄罗斯在经济社会发展取得的成就，强调越南一贯奉行独立、自主、自强、多样化、多边化的对外路线，始终视俄罗斯为越南在欧洲地区可信赖的朋友和最重要的合作伙伴之一。
范明政强调，无论在任何情况下，越俄两国人民和两党之间的特殊情谊都不会改变，而将日益牢固，致力于各自国家的发展以及地区和世界的和平、合作与发展。
3月23日晚，在越共中央军委-国防部的指导下，越南军队文化艺术大学在河内举行了《阳光下的声音》室内交响音乐会，并宣布成立军队交响乐团。这是庆祝越共十四大和第十六届国会及2026-2031年任期地方各级人民议会代表选举成功召开的富有意义的活动。