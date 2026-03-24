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越南领导人致电祝贺金正恩同志连任朝鲜国务委员会委员长

值此朝鲜民主主义人民共和国第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长之际，越南国家主席梁强3月23日致电金正恩同志表示祝贺。

朝鲜第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长。图自越通社
朝鲜第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长。图自越通社

越通社河内 ——值此朝鲜民主主义人民共和国第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长之际，越南国家主席梁强3月23日致电金正恩同志表示祝贺。

值此机会，越南政府总理范明政致电祝贺朴泰成同志再次当选朝鲜内阁总理。

越南国会主席陈青敏致电祝贺赵勇元同志当选朝鲜最高人民会议常任委员会委员长、朝鲜最高人民会议议长。

同日，越南外交部长黎怀忠致电崔善姬同志，祝贺他再次被任命为朝鲜外务相。（完）

越通社
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