☀️越通社早安咖啡（2026.3.25）

越南政府总理范明政（右二）、俄罗斯联邦副总理亚历山大·诺瓦克（左二）、越南政府副总理裴青山（右一）和扎鲁别日石油公司（左一）合影。图片来源：越通社

越通社河内3月25日——·据越通社特派记者报道， 3月24日下午，正在访问俄罗斯的越南政府总理范明政在俄罗斯国家杜马（下议院）驻地会见了俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin）和俄国家杜马多个政党的代表。全文

·据越通社特派记者报道， 3月24日，正在访问俄罗斯的越南政府总理范明政会见了俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古。全文

·据越通社特派记者报道，当地时间3月24日下午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政走访了扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft），同该公司领导人举行工作会谈。扎鲁别日石油公司是越南在油气领域的重要合作伙伴之一。全文

·据越通社特派记者报道，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月24日下午在莫斯科出席了越俄企业论坛。全文

·3月24日下午，越南外交部部长黎怀忠与正在对越南进行访问的欧盟国际关系事务委员约瑟夫·西克拉（Jozef Síkela）举行了会谈。全文

·2026年3月24日下午，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在河内会见了英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew），双方就东盟与英国合作及越英双边关系交换了意见。全文

·3月23日下午，越南妇女联合会与联合利华越南国际有限责任公司（Unilever Vietnam）联合举行会议，评估双方 2022-2025 年阶段合作协议的落实情况，回顾显著成果，分享基层有效模式，并确定下一阶段的合作方向。

·3月24日下午，越南政府副总理、反洗钱指导委员会主任胡德福主持召开反洗钱指导委员会会议。

·3月24日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了来访的俄罗斯彼尔姆边疆区区长德米特里·马霍宁（Dmitry Makhonin）一行。

·越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。

·越南国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任谢氏安于3月24日介绍了关于2026—2031年任期各级人民议会代表选举情况。

·3月24日，在澳大利亚维多利亚州墨尔本市，设在胡志明市的越南国际金融中心（VIFC）成员代表与维多利亚州政府代表以及澳大利亚领先的投资基金、养老基金、金融机构等举行了经营—投资合作交流会。此次活动被视为加强VIFC与澳大利亚合作伙伴对接的重要举措，从而为推动越澳经济–金融关系日益走向纵深作出贡献。

·在对美国进行工作访问期间，越南政府常务副总理阮和平于当地时间3月23日在纽约开启系列活动，旨在推动国际金融中心合作发展。

·3月24日，越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议进入第二个工作日。上午，中央和与会代表在大会堂进行讨论。

·越南刚公布的第十六届国会选举结果标志着一项宪法程序的完成，同时开启了一个充满期待的新任期。这些数字不仅反映了代表选举的结果，也彰显了人民对党的领导和国家治理作用的信任与共识。在国家步入新发展阶段的背景下，这种信任愈发具有重要意义。它不仅是坚实的政治基础，也是推动各大主张和政策有效落实、切实融入社会生活的动力。

·2026年3月24日16时40分，越南航海搜救协调中心（VNMRCC）的SAR 413号搜救船已成功将一名患病外国船员安全送抵岸边，并移交相关部门送医治疗。

·为按照农业与环境部的引导对水产资源进行保护和开发，3月23日，宁平省人民委员会发布了关于实行禁渔期的区域名单，在在省内沿海、近海及内陆地区禁止使用的捕捞作业方式和渔具。禁捕期为2026年4月1日至6月30日。

·越南政府副总理兼烈士遗骸搜寻归集与身份鉴定指导委员会主席范氏清茶签署了关于颁布了启动“加强烈士遗骸搜寻归集与身份鉴定500天战役”的计划，纪念伤残军人与烈士日80周年（1947.7.27-2027.7.27）的第27/QD-BCDQG号决定。

河南FPT联级学校学生通过应用数字技术软件进行课程实践操作。图自越通社

·据FPT集团消息，该集团刚被全球研究公司Everest Group列入《2025年人工智能应用开发服务PEAK Matrix®报告》中35家具有强大竞争力的服务商之列。全文

·据越南农业与环境部国家动植物卫生检疫通报与咨询办公室（SPS）消息，该办公室已收到中国海关总署关于发布《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第280号令）相关实施细则的2026年第27号公告。该规定相关政策措施将于2026年6月1日起正式施行。

·越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，越南文化是民族数千年建国卫国进程中美好价值的结晶，是塑造越南人智慧、灵魂、气魄和品格的重要内生动力。作为文化生活重要组成部分的商业文化，已成为决定企业乃至国民经济竞争力和可持续发展的关键因素。

·3月24日，在河内举行的2026年欧盟—越南商务投资论坛框架内，越南电力集团（EVN）与法国合作伙伴交换了北爱抽水蓄能电站两项贷款协议。

·越共十四大文件继续强调少数民族地区快速、可持续发展，逐步缩小各地区之间的发展差距，加强全民族大团结，建设强大的基层政治体系等的要求。面对这一要求，巩固少数民族地区的政治体系具有特别重要的意义。

·3月24日，岘港市文化体育旅游局宣布了主题为“岘港——触及真实”的2026年旅游刺激计划和主题为“岘港——提升会奖旅游体验”的会奖旅游推广计划。



成功营救并将一名患病外国船员送上岸救治。图自越通社

·2026年3月24日16时40分，越南航海搜救协调中心（VNMRCC）的SAR 413号搜救船已成功将一名患病外国船员安全送抵岸边，并移交相关部门送医治疗。全文

·3月24日晚，北宁省工贸厅在北宁文化旅游促进中心举行了2026年北宁商贸与旅游博览会开幕式。出席活动的有省人民委员会、工贸部改革创新、绿色转型及工业促进局、贸易促进局等的领导，以及众多企业、合作社、手工艺人。

·越南工贸部进出口局的数据显示，近年来东盟对农林水产品的进口需求呈现稳定增长趋势。在马来西亚，2021—2025年阶段蔬果进口额年均增长6.03%，并在2025年达到29.5亿美元的最高水平。越南目前是马来西亚第七大果蔬供应来源，占市场份额的3.52%。2025年，越南跃升为新加坡第三大水产品供应国，出口额达1.255亿新加坡元，占市场份额的10.3%。

·凭借深厚的历史文化底蕴以及活跃、创新的发展势头，岘港市正致力于发展成为全国三大文化产业中心之一。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议正为从事文化产业领域的企业开辟道路，助力其持续投资、实现创意突破并打造具有国际水准的文化旅游产品，从而进一步彰显这座宜居旅游城市的品牌价值。

·胡志明市将投资1.23万亿越盾（折合人民币3.23亿元）建设位于市西北部的叻茶（音译：Rạch Tra）防潮闸。该项目刚获胡志明市人民委员会批准投资主张，由该市城市基础设施建设项目投资管理委员会负责管理。

·2026年3月24日上午，林同省新海乡居民在当地海域发现一只重约20公斤的珍稀海龟搁浅。连日来，多类稀有海洋生物相继在林同省近岸现身，引发社会广泛关注。( 完)