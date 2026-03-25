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加强越柬两国团结友谊

在2026年柬埔寨传统新年（Choul Chnam Thmey）来临之际，越南驻柬埔寨大使阮明羽于3月24日和25日分别向柬埔寨皇家军总司令冯披森（Vong Pisen）大将和柬埔寨皇家军副总司令兼陆军司令毛索潘（Mao Sophan）大将致以节日祝福。

阮明羽大使与柬埔寨皇家军总司令部领导和干部合影。图自越通社
阮明羽大使与柬埔寨皇家军总司令部领导和干部合影。图自越通社

越通社河内——在2026年柬埔寨传统新年（Choul Chnam Thmey）来临之际，越南驻柬埔寨大使阮明羽于3月24日和25日分别向柬埔寨皇家军总司令冯披森（Vong Pisen）大将和柬埔寨皇家军副总司令兼陆军司令毛索潘（Mao Sophan）大将致以节日祝福。

3月25日，阮明羽大使在柬埔寨皇家军总司令部向冯披森大将及全体官兵转达了新年祝福，同时强调防务合作继续是越柬关系的重要支柱，有助于巩固政治互信，维护地区和平、稳定与发展的环境。

基于两党高层共识及越柬老三党合作成果，阮明羽大使建议双方继续加强代表团互访，推进经济互联互通，特别是在边境地区；有效协调在柬牺牲的越南志愿军和专家遗骸搜寻归集工作，同时建设和平、友好、合作与发展的边界线。

冯披森大将高度评价两国近年来的防务合作成果，并强调柬埔寨皇家军始终珍视越南党、国家、人民和人民军在各历史阶段提供的帮助，特别是在帮助柬埔寨摆脱波尔布特种族灭绝制度以及建设当前武装力量方面的支持。他表示将继续推动与越南的防务合作向深入、务实、高效方向发展。

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阮明羽大使和毛索潘大将。图自越通社

此前，3月24日，阮明羽大使在柬埔寨陆军司令部向毛索潘大将及各位官兵致以新年祝福。双方高度评价两国陆军合作成果，一致同意继续加强协调，提高培训水平和经验交流。

值此柬埔寨传统新年之际，越南多个机关和地方也组团赴柬埔寨致以节日祝福。双方重申越柬两国亲切的睦邻友好关系，同时强调两国在各领域中的合作为两国民族的发展和繁荣作出了贡献，同时有助于加强两国团结友谊和全面合作。（完）

越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安。图自越通社

苏林总书记会见柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会代表团

苏林高度评价梅森安一行此次访越的意义，认为此访为加强两国阵线合作关系，巩固两国睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定关系做出积极贡献。他强调，越南党和国家一直将对柬关系放在优先地位，支持柬埔寨的和平稳定发展，为两国阵线积极落实所达成的协议、密切合作关系创造一切有利条件。

越通社
#防务合作 #越柬关系 #重要支柱 越南
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