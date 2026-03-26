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越南国会主席陈青敏主持召开第十六届国会第一次会议筹备会议

3月26日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开第十六届国会第一次会议筹备会议。

国会主席陈青敏在国会大厦主持召开第十六届国会第一次会议筹备会议。图自越通社
国会主席陈青敏在国会大厦主持召开第十六届国会第一次会议筹备会议。图自越通社

越通社河内——3月26日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开第十六届国会第一次会议筹备会议。

国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟在会上报告称，第十六届国会第一次会议将审议并决定以下内容：组织机构及人事工作；9项法律草案及规范性决议；关于经济社会、财政预算、监督及其他重要问题等5大议题。

会议预计将于2026年4月6日上午开幕，并于4月24日闭幕；国会实际工作日为11天。目前，所有列入会议议程草案的立法内容均已由国会常务委员会自2026年3月初以来的各次会议进行审议并提出意见。关于经济社会、财政预算、监督及其他重要问题的内容预计将由国会常务委员会在第56次会议上审议并提出意见。

陈青敏在会议上强调，第十六届国会第一次会议具有特别重要意义，是继越共十四大、第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举及十四届二中全会成功召开后的延续。

在第一次会上，第十六届国会将审议健全国家领导人职务，包括国家主席、政府总理、国会主席、国会副主席、政府副总理、政府成员、国会常务委员会委员、国会民族委员会主席、国会各委员会主任。

陈青敏表示，选举结束后，中央和地方各机构已全面核查相关信访件，确保在公布正式结果前符合规定。截至目前，各机构间协调工作基本完成，已具备确认500名当选者国会代表资格的条件。预计3月27日，国家选举委员会将审议通过确认500名当选者第十六届国会代表资格的决议。

关于会议议程内容，针对将《〈社会保险法〉若干条款修改补充法》草案增补入会议议程的提议，陈青敏要求文化社会委员会常务机构抓紧进行审查，以便提交国会常务委员会在2026年4月会议上提出意见。国会常务委员会审议后，如具备条件，将补充提交第一次会议审议。

关于其他一些紧迫、重要内容，以便立即落实党新颁布的决议，陈青敏要求国会秘书长、国会办公厅主任发文敦促各机构抓紧准备材料，并在2026年4月11日前送交国会各机构，以确保有时间进行审查，提交国会常务委员会提出意见，并在会议第二阶段提交国会。

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会议现场。图自越通社

陈青敏指示国会各机构审查所负责领域材料准备进度，以便在会议开幕前及时发送给国会代表。国会代表工作委员会常务机构牵头，与国会办公厅密切配合，准备会议组织及人事工作的运行脚本，确保符合法律规定、有效利用时间并与议程相符。

关于国会数字化转型方案、数字扫盲及相关方案的部署，陈青敏要求科学技术与环境委员会常务机构牵头，与国会办公厅、国会各机构及国会党委的参谋、辅助机构协调配合，完善并汇总详细报告、部署进度、存在问题和障碍，提出解决方案，明确相关机构责任，于2026年4月20日前呈报国会领导。

陈青敏要求各机关单位负责人要掌握情况，主动处理工作，防止产生积压；交付的各项任务必须有具体成果，为确保第十六届国会第一次会议成功、高效召开作出贡献。（完）

越通社
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