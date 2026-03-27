越南领导人就哥伦比亚军用运输机坠毁事件致慰问电

越南与摩洛哥关系有着特殊的历史渊源。尽管两国于1961年3月27日正式建立外交关系，但双方的友好情谊由来已久。20世纪的反殖民斗争将两国人民紧密联系在一起。建交65年来，越摩两国及两国人民之间的友好情谊和紧密联系在多个领域不断得到巩固和发扬。