越南领导人就哥伦比亚军用运输机坠毁事件致慰问电

越通社河内——越南国家主席梁强就2026年3月23日哥伦比亚一架军用运输机发生坠毁事故，造成69人遇难、多人受伤，于3月27日向哥伦比亚共和国总统古斯塔沃·佩特罗·乌雷戈致慰问电。
同日，越南外交部长黎怀忠也向哥伦比亚外交部长罗莎·约兰达·比利亚维森西奥·马皮致慰问电。（完）
越南领导人就印尼前副总统特里·苏特里斯诺逝世致慰问电
越南领导人就印尼前副总统特里·苏特里斯诺逝世致慰问电
越南国家主席梁强就2026年3月23日哥伦比亚一架军用运输机发生坠毁事故，造成69人遇难、多人受伤，于3月27日向哥伦比亚共和国总统古斯塔沃·佩特罗·乌雷戈致慰问电。
越通社河内——越南国家主席梁强就2026年3月23日哥伦比亚一架军用运输机发生坠毁事故，造成69人遇难、多人受伤，于3月27日向哥伦比亚共和国总统古斯塔沃·佩特罗·乌雷戈致慰问电。
同日，越南外交部长黎怀忠也向哥伦比亚外交部长罗莎·约兰达·比利亚维森西奥·马皮致慰问电。（完）
陈红河在总结讲话中要求各部门和地方继续有效落实欧盟检查团提出的整改意见，并责成农业与环境部研究扩大航行监控设备（VMS）的安装范围，确保对所有12米及以上的船舶实现全面管理。
3月27日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了正在访越的日本冈山县知事伊原木隆太（Ibaragi Ryuta）。
胡志明市分别会见彼尔姆州和秋明州代表团，推动在工业、能源、油气服务及投资等领域合作，同时加强文化、教育和民间交流，进一步深化越俄全面战略伙伴关系。
3月27日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了以马丁·索默（Martin Sommer）为团长，对越南进行工作访问的国际货币基金组织（IMF）代表团。
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
值此越南与摩洛哥建交65周年（1961年3月27日—2026年3月27日）之际，越南驻摩洛哥特命全权大使黎金规就两国关系发展历程，从在反殖斗争中形成的特殊历史纽带，到如今在多领域不断深化的合作关系接受越通社驻非洲记者的采访。
3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。
近日，由阮廷胜操控的“海外越侨救助委员会”起草并散布一份所谓的“请愿书”提交美国国务院，内容污蔑越南侵犯人权，呼吁对越南实施制裁并将越南列入“宗教自由特别关注国”名单。这是海外一些极端组织和个人，包括“海外越侨救助委员会”多年来不断重复的“老套路”，并在国家举行选举、党代会等重要政治事件期间增加频率。
3月26日，来自8所高校的150多名越南师生参加了“胡志明在中国”专题座谈会，并走访参观了胡志明主席在云南省昆明进行革命活动时的旧居。
3月27日上午，越南国防部在河内举行仪式，向两名赴联合国阿卜耶伊地区临时安全部队（UNISFA）及欧盟中非共和国训练团执行任务的军官授予国家主席决定书和国防部长决定书。
越南国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈青敏分别向摩洛哥国王穆罕默德六世（Mohammed VI）、摩洛哥首相阿齐兹·阿汉努什（Aziz Akhannouch）以及摩洛哥参议院议长穆罕默德·乌尔德·埃拉希德（Mohamed Ould Errachid）和众议院议长拉希德·塔尔比·阿拉米（Rachid Talbi El Alami）致贺电。
范明政总理明确指出，实现两位数增长目标需要企业界的努力与参与。政府将以诚恳之心倾听企业意见，以真心与企业共情，以具体产品付诸行动，为企业排忧解难，从而助力实现两个百年战略目标。
越南政府常务副总理阮和平在对美国进行工作访问期间，于纽约时间3月25日会见了美国金瑞基金（KraneShares）、恒星发展基金会（Stellar）、Polymorphic Capital投资基金会、德克萨斯太平洋集团（TPG）以及海妖(Kraken)交易所等美国多家领先的新金融科技机构和投资基金的负责人。
3月26日，在中国国防部例行记者会上，针对记者关于中越两国外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话机制的战略意义，以及2026年越中军事交流与合作具体协议的提问，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校表示，中越两国军队将继续为地区和平与繁荣注入积极、稳定的正能量。
越南与摩洛哥关系有着特殊的历史渊源。尽管两国于1961年3月27日正式建立外交关系，但双方的友好情谊由来已久。20世纪的反殖民斗争将两国人民紧密联系在一起。建交65年来，越摩两国及两国人民之间的友好情谊和紧密联系在多个领域不断得到巩固和发扬。
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
在越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问期间，莫斯科市、河内市和胡志明市之间的三方工作会议在莫斯科市应急中心举行，旨在进一步促进越南与俄罗斯地方合作。
3月26日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见韩国GS集团副董事长兼总经理许榕秀。
3月26日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了2026年10名越南模范青年、9名越南展望青年、100名荣获2026年李自重奖的优秀共青团干部。
越通社驻巴黎记者报道，3月25日，越南驻法兰西共和国特命全权大使郑德海在爱丽舍宫向法国总统埃马纽埃尔·马克龙递交国书。