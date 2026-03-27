越南政府总理范明政主持关于实现经济两位数增长会议

越通社河内——3月27日上午，越南政府总理范明政在政府驻地主持召开题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议。越南政府副总理胡德福、阮志勇，相关部委领导以及企业界代表一同出席。
范明政总理在致开幕词时强调，2021-2025年间，国家经历世界和地区形势复杂多变、难以预料且前所未有的阶段。其中，企业面临着供应链断裂、市场短缺、关税问题以及应对自然灾害和风暴洪水等多重困难。
然而，在党的英明领导、国会的同行、政府的果断指导、整个政治体系的参与以及企业界和全国人民的高度努力之下，国民经济已克服重重困难，在各个领域上取得了全面且重要的成果；基本实现一年更胜一年的目标，助力改变国家面貌，增强国家实力与国际地位，为本届任期的成功奠定基础。
特别的是，在本届任期的最后两年，政治局发布了 9 项战略决议，随后政府向国会呈报各项决议以进行制度化并尽早开展落实工作，旨在为 2026-2030 年阶段实现两位数增长奠定坚实基础。
范明政总理明确指出，实现两位数增长目标需要企业界的努力与参与。政府将以诚恳之心倾听企业意见，以真心与企业共情，以具体产品付诸行动，为企业排忧解难，从而助力实现两个百年战略目标。
范明政认为，农业与外资投入曾助国家走出困境；工业使越南成为中高收入国家；在新的阶段，我们确定科学技术、创新与数字化转型是发展的基石，旨在推动越南成为高收入发达国家。企业的角色日益受到重视与尊崇；认识改变，则思维、方法论、切入点及行动也必须随之改变。
范明政明确指出，进入2026-2030年阶段，党的十四大继续重申了年均增长10%以上的目标。这是江山的使命，旨在引领国家稳步迈向新时代——富强、文明、繁荣昌盛的新时代。然而，国内外形势仍面临诸多挑战，如贸易保护主义抬头、地缘政治冲突、气候变化、人口老龄化、资源枯竭、能源转型等，这些都是重大的挑战。
因此，我们必须刷新传统增长动力，并增强新的增长动力，依靠科学技术、创新、数字化转型、绿色转型、循环经济、创意经济、低空经济等实现发展。我们必须开发海洋的“七层能源”；向太空高飞；深耕地下，开发地下空间。
在此进程中，党和国家将继续完善机制、体制与政策，但执行主体仍是企业；即便路线与体制再好，若企业不努力，也无法取得成功或达到预期效果。
此次会议上，范明政总理建议各位代表集中讨论如何强力转向依靠科学技术、创新与数字化转型的增长模式，因为这是客观要求，也是战略选择。
与之并行的目标是，打造具有地区和全球影响力的企业；推动个体工商户转型为企业；助力中小企业壮大为大型企业，大型企业发展成为全球性及跨国企业。
同时，充分利用数字经济、绿色经济及各项自由贸易协定（FTA），提升在全球价值链中的地位；加大贡献力度，更深度地参与世界经济；提高商品生产质量，实现自力更生、自强不息及战略自主。
范明政总理认为，这些都是重大的课题，要求所有主体必须携手合作，发挥智慧，珍惜时间，果断行动，以取得最高效益。
为了助力国家抵御“逆风”，实现两位数增长，各级、各部门和各地方都必须实现两位数增长。同时，要发扬大团结精神，增强国际团结与国内团结，以应对时代性问题和外部问题。（完）
范明政总理：促进交通基础设施发展 实现两位数增长目标
越南政府总理、指导委员会主任范明政在会议上发表总结讲话时要求各部委和地方加快各项重点交通工程施工进度，完善交通基础设施，本着越共十四大决议精神实现两位数经济增长目标。