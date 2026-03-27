越南政府总理范明政主持关于实现经济两位数增长会议

越通社河内——3月27日上午，越南政府总理范明政在政府驻地主持召开题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议。越南政府副总理胡德福、阮志勇，相关部委领导以及企业界代表一同出席。



范明政总理在致开幕词时强调，2021-2025年间，国家经历世界和地区形势复杂多变、难以预料且前所未有的阶段。其中，企业面临着供应链断裂、市场短缺、关税问题以及应对自然灾害和风暴洪水等多重困难。



然而，在党的英明领导、国会的同行、政府的果断指导、整个政治体系的参与以及企业界和全国人民的高度努力之下，国民经济已克服重重困难，在各个领域上取得了全面且重要的成果；基本实现一年更胜一年的目标，助力改变国家面貌，增强国家实力与国际地位，为本届任期的成功奠定基础。



特别的是，在本届任期的最后两年，政治局发布了 9 项战略决议，随后政府向国会呈报各项决议以进行制度化并尽早开展落实工作，旨在为 2026-2030 年阶段实现两位数增长奠定坚实基础。



范明政总理明确指出，实现两位数增长目标需要企业界的努力与参与。政府将以诚恳之心倾听企业意见，以真心与企业共情，以具体产品付诸行动，为企业排忧解难，从而助力实现两个百年战略目标。



与会代表。图自越通社

范明政认为，农业与外资投入曾助国家走出困境；工业使越南成为中高收入国家；在新的阶段，我们确定科学技术、创新与数字化转型是发展的基石，旨在推动越南成为高收入发达国家。企业的角色日益受到重视与尊崇；认识改变，则思维、方法论、切入点及行动也必须随之改变。

范明政明确指出，进入2026-2030年阶段，党的十四大继续重申了年均增长10%以上的目标。这是江山的使命，旨在引领国家稳步迈向新时代——富强、文明、繁荣昌盛的新时代。然而，国内外形势仍面临诸多挑战，如贸易保护主义抬头、地缘政治冲突、气候变化、人口老龄化、资源枯竭、能源转型等，这些都是重大的挑战。

因此，我们必须刷新传统增长动力，并增强新的增长动力，依靠科学技术、创新、数字化转型、绿色转型、循环经济、创意经济、低空经济等实现发展。我们必须开发海洋的“七层能源”；向太空高飞；深耕地下，开发地下空间。



在此进程中，党和国家将继续完善机制、体制与政策，但执行主体仍是企业；即便路线与体制再好，若企业不努力，也无法取得成功或达到预期效果。



此次会议上，范明政总理建议各位代表集中讨论如何强力转向依靠科学技术、创新与数字化转型的增长模式，因为这是客观要求，也是战略选择。



与之并行的目标是，打造具有地区和全球影响力的企业；推动个体工商户转型为企业；助力中小企业壮大为大型企业，大型企业发展成为全球性及跨国企业。



同时，充分利用数字经济、绿色经济及各项自由贸易协定（FTA），提升在全球价值链中的地位；加大贡献力度，更深度地参与世界经济；提高商品生产质量，实现自力更生、自强不息及战略自主。



范明政总理认为，这些都是重大的课题，要求所有主体必须携手合作，发挥智慧，珍惜时间，果断行动，以取得最高效益。



为了助力国家抵御“逆风”，实现两位数增长，各级、各部门和各地方都必须实现两位数增长。同时，要发扬大团结精神，增强国际团结与国内团结，以应对时代性问题和外部问题。（完）