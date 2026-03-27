陈红河副总理：加强管理 坚决处置打击IUU捕捞中存在问题

越通社河内——3月27日下午，与22个沿海省市及西宁省就打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的任务和解决方案召开会议时，越南政府副总理陈红河要求彻底处理欧盟委员会（EC）检查团从3月10日至19日对越南进行工作访问后提出的11个问题。



越南农业与环境部副部长冯德进称，EC检查团提出的建议集中在4个问题，包括完善法律框架、渔船管理与监督、水产品溯源、法律执行与违规处置等。



国防部建议大力创新宣传方式，切实增强渔民守法意识；抓紧梳理并完善相关法律框架，消除法规重叠现象；明确指定专门机构，负责处置与航行监控设备（VMS）断开相关的违规行为；同时，组织全面核查，及时更新渔船信息数据。

越南人民军副总参谋长黎光道中将在会上发表讲话。图自越通社

陈红河在总结讲话中要求各部门和地方继续有效落实欧盟检查团提出的整改意见，并责成农业与环境部研究扩大航行监控设备（VMS）的安装范围，确保对所有12米及以上的船舶实现全面管理。



关于船舶监控系统（VMS）的安装与使用，政府副总理要求尽快发布设备使用具体指南，确保严格管理，严防利用设备隐瞒违规行为。相关部门须制定VMS在运行、登记与使用环节的统一标准与流程，确保系统规范、协同、高效运行。



针对渔船管理，陈红河建议梳理并补充针对“不具备运行条件”行为的相关规定，明确船东及驾驶人员的责任；严格规范渔船的买卖、转让及所有权变更程序。所有渔船必须登记备案，并明确产权归属；对使用伪造船舶牌照等欺诈行为，须依法从严处理。



关于海上检查与监督工作，政府副总理要求从被动监管转向主动防控。对通过船舶监控系统（VMS）发现的侵犯外国海域渔船，须及时处置，不得待船只被扣押后才介入；对于屡犯或情节严重者，须依法追究刑事责任。



国防部负责指导海上执法力量，依托数据系统主动开展检查与预防，及时处理违规行为，杜绝“先被扣、后行动”的被动局面。



在行政处罚方面，需补充完善对新发生的违规行为的处理规定，明确管理与检验机构的责任，提升权力下放机制的实际效能，依法赋予国家管理机构行政处罚权，确保及时处置各类违规行为。



关于数据系统和跨部门的协调，陈红河要求按照“准确、完整、客观、实时”的原则完善渔业数据库，确保VN Fishbase、eCDT和VNeID等系统间的同步连接。任何未更新或数据更新不完整的情况都必须被认定为违规行为，并依法处理。



他还要求需严格管理水产品溯源，完善进出口企业责任的规定，严厉处置档案文书造假情形。



他要求农业与环境部将成立跨部门工作组，制定2026年具体行动计划，集中实施EC的建议。各地方也需成立类似工作组，明确分工，确保具备足够的检查与处置权限。



陈红河要求各部委和地方抓紧制定落实EC建议的计划，确定短期、中期和长期任务，增强责任意识，加强紧密协调与配合，果断采取措施，尽早解除“黄牌”警告。（完）