解除IUU“黄牌”警告：清化省加大投资力度 促进渔港现代化建设

越通社河内——清化省是拥有大量捕捞渔船以及可满足省内外渔民数千艘船只的需求的渔港、避风港系统的省份。目前，清化省正通过升级渔港基础设施、数字化管理渔船、收紧水产品溯源，集中推动渔业现代化建设并执行欧委会的建议。



与金瓯省督河（Sông Đốc）渔港、岘港市寿光渔港一同，清化省海平坊沥棒（Lạch Bạng）渔港是全国首批被选为示范渔港建设目的地之一（2025年9月）。



其中，确保所有长度15米及以上的渔船保持航行监控设备连接是建设示范渔港的重要亮点之一。渔船进出港的全部数据在国防部管理系统与国家渔业数据库系统之间进行整合、共享和互联互通。由此，渔船航程、捕捞区域、作业时间等信息得到严格管控，有助于打击非法、不报告和不受管制捕捞行为。



沥棒渔港管理委员会与越南军队电信集团（Vietel）和省边防指挥部配合，在沥棒渔港部署安装了3台监控摄像头，并在边防检查站安装了2台摄像头，以监控在港口、河口进出港的渔船，并确保区域内的治安秩序。



沥棒渔港负责人丁进达强调，凭借年鱼货卸港量约达8万吨，沥棒渔港不仅是船只停泊、交易的场所，更是北中部地区重要的渔业后勤服务中心。示范渔港的建设正逐步形成渔业发展的新标准，规范渔港水产品溯源流程。



清化省渔港及渔船登检管理委员会主任黎文升表示，建设沥棒示范渔港是朝着现代、透明方向全面转变管理和渔业发展思维的一步，助力清化省水产业可持续发展。继沥棒渔港之后，清化省正将模式推广至沥海渔港、和禄渔港和海洲渔港，这些是具备水产品来源确认、认证条件的渔港。



清化省目前有4个渔港被越南农业与环境部决定公布为指定渔港，供远海作业的渔船靠泊，包括岑山坊沥海渔港、海平坊沥棒渔港、华禄乡和禄渔港和玉山坊海洲渔港。各指定渔港均获得了完善且现代化的基础设施投资，配备了配套的货物装卸流水线，机械化程度约达90%，满足船只和商贩的“上鱼”、运输、交易需求。（完）

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