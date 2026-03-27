越南成品油价格3月26日24时起继续大幅下调

越通社河内——自3月26日24时，越南工贸部与财政部联合发布决定，调整国内各类成品油价格，大部分成品油价格大幅下降。
具体来看，自26日24时起，国内成品油最高零售价格分别为：E5RON92汽油不高于每升23326越盾（下调4749越盾）；RON95-III汽油不高于24332越盾（下调5625越盾）；柴油不高于35440越盾（下调2459越盾）；煤油不高于35384越盾（下调971越盾）；燃料油不高于21748越盾/公斤（上调1503越盾）。
据工贸部消息，越南目前的汽油价格处于地区平均水平，且低于邻国。
工贸部将配合职能部门，对油气经营商履行市场供应保障责任的情况进行检查与监督，并将严厉处置违法行为（若有）。此外，工贸部与财政部正持续密切关注市场动态，旨在发布合理的油气价格通知，确保符合指导精神并及时向政府及政府总理提出有关稳定油气价格的方案建议。（完）
越南政府总理要求加强保障成品油供应
越南政府总理范明政2026年3月11日向有关各部委、国家银行、国家389号指导委员会、各省市人民委员会和多家石油企业及协会下发第22/CD-TTg号通知，要求多措并举，为居民和企业生产经营及消费活动保障成品油供应充足。