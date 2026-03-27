能源安全：越南籍船舶引航服务费统一下调至少10%

越通社河内——越南建设部3月27日下午发布消息称，全国各航海引航机构已响应建设部提议，一致同意下调引航服务费，以降低物流成本，支持企业维持生产经营。当前，越南船队运营正面临多重压力，特别是在霍尔木兹海峡区域。



根据新措施，挂越南国旗的船舶，尤其是油轮，将享受至少10%的引航服务费优惠。该价格以交通运输部（现为建设部）2023年12月25日第39/2023/TT-BGTVT号通知规定的引航服务费最低价为基准。建设部强调，管理机关与业界及时、协同的应对举措，不仅有助于减轻企业成本压力，也有助于保障海上运输畅通、稳定经济所需的货物与能源供应，体现越南海运业在复杂国际形势下的担当与协作精神。



越南海事安全总公司表示，该优惠政策将由南北航海引航公司于4月1日至5月1日期间实施。



近期中东局势持续紧张，燃料和运输成本大幅上涨，越南船队运营压力增大，特别是在霍尔木兹海峡区域。多艘船舶被迫调整航程，面临安全风险和运营成本上升等挑战，对供应链及进出口活动造成直接影响。



为此，建设部已发文要求相关机构协调配合，保障越南船舶安全航行，同时呼吁海运企业共克时艰。下调引航服务费即是其中一项重要举措，旨在降低物流成本，助力企业稳定生产经营。（完）



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