2026年初越南鱿鱼与章鱼出口回暖

越通社河内——2026年前两个月，越南鱿鱼和章鱼出口额超过1.11亿美元，同比增长23%。这一结果表明，该行业实现了积极开局，也反映出多个市场需求在年初即出现复苏信号。

从产品结构来看，鱿鱼成为增长亮点。鱿鱼出口额超过6400万美元，同比增长近30%；而章鱼出口额超过4700万美元，同比增长16%以上。这一趋势显示，短期内市场对鱿鱼产品的需求恢复更快。

在市场方面，亚洲继续发挥主要动力作用。韩国为最大市场，对该市场的出口额接近4200万美元，同比增长近23%；其次是日本，接近2600万美元，增长约8%。值得注意的是，对中国出口增长超过85%，对泰国增长超过41%，显示区域内购买力明显改善。相反，对欧盟的出口则下降约14.5%。

安江省坚强水产品进出口加工股份公司的冷冻鱿鱼产品。图片来源： 越通社

尽管前景积极，该行业仍面临诸多挑战。与越南其他水产品出口类似，鱿鱼和章鱼出口同样受到中东冲突的影响。地区紧张局势可能推高物流和运输成本，延长交货时间。同时，燃油和海上作业成本维持高位，也增加了捕捞成本，给渔民和原料供应带来较大压力。此外，国内原料供应尚不稳定，影响企业履约能力。

另外，来自欧盟市场的“IUU黄牌”仍是重要障碍，影响行业声誉及在该地区扩大市场份额的能力。在此背景下，为保持增长势头，企业需主动应对成本波动，推动供应来源多元化，并充分把握亚洲市场机遇——这一地区在年初阶段仍是引领增长的关键动力。（完）