经济

保持出口增长势头

受地缘政治和经济形势波动影响，全球贸易正进入深度重构阶段。与此同时，技术性贸易壁垒日益增加，对质量标准、可追溯性及社会责任的要求不断提高，给越南未来一段时间的进出口活动带来诸多新挑战。在此背景下，越南工贸部决心保持15%至16%的出口增长目标，同时维持约230亿美元以上的贸易顺差，为实现2026年及未来几年两位数GDP增长目标作出重要贡献。

附图 图自越通社
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越通社河内——受地缘政治和经济形势波动影响，全球贸易正进入深度重构阶段。与此同时，技术性贸易壁垒日益增加，对质量标准、可追溯性及社会责任的要求不断提高，给越南未来一段时间的进出口活动带来诸多新挑战。在此背景下，越南工贸部决心保持15%至16%的出口增长目标，同时维持约230亿美元以上的贸易顺差，为实现2026年及未来几年两位数GDP增长目标作出重要贡献。

困难与挑战并存

2025年，越南水产品出口额创下113亿美元的历史新高，2026年前两个月继续同比增长20%，达到17亿美元。然而，水产品出口正面临一系列重大挑战。


越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长黎姮表示，受中东冲突影响，物流成本上升对行业造成显著冲击，因为水产品出口高度依赖海运。目前，多条航线被迫绕行非洲，导致运往欧洲或美国东海岸的运输时间延长约1至2周，成本大幅增加。同时，保险公司不再为经过中东高风险地区的航线提供保险。此外，包装材料及部分加工辅料价格也在迅速上涨。

与此同时，水产品出口还面临来自贸易救济措施及关税政策的压力，尤其是针对虾类、巴沙鱼等主力产品。自今年1月起，美国根据《海洋哺乳动物保护法》，禁止来自12类未被认定为等效管理体系渔业的水产品进口。2月，美国公布了对虾类反倾销税第19次行政复审的最终结果，越南两家企业被征收近26%的反倾销税，其他企业适用税率超过4.5%，导致越南对美虾类出口在2月骤降达60%。

2025年，越南与阿联酋双边贸易额超过65亿美元，其中越南实现近50亿美元顺差。《越南—阿联酋全面经济伙伴关系协定》自2月3日起生效，对越南出口产生立竿见影的推动作用，今年前两个月双边贸易额接近10亿美元，同比增长约10%。然而，越南驻阿联酋商构负责人张春忠表示，中东冲突爆发后，对该市场的出口将面临物流中断风险、燃料价格波动带来的运输和生产成本上升，从而削弱越南商品在中东市场的竞争力。此外，由于阿联酋需优先保障基本商品供应，越南部分农产品如香料、新鲜水果等出口也可能受到影响。他还提醒，越南出口企业可能面临已签合同或已发运货 物的结算风险，部分货物可能无法进入阿联酋港口，一些企业不得不将正在海上运输的货物“转卖”。

越南纺织服装产品目前已出口至约130个国家和地区，但主要集中在美国、欧盟、日本、韩国、中国等少数大市场，其他市场仅占约10%。

越南纺织服装协会副主席兼秘书长张文锦建议工贸部继续支持企业拓展新兴潜力市场，特别是那些已开展试探性出口的市场。

纺织行业面临的最大瓶颈是原辅料供应不足。根据行业发展战略，到2030年并展望至2035年，需建设大型纺织工业园区，发展原辅料生产。

张文锦建议政府指导各部委和地方加快落实相关战略，特别是各地需尽快重新评估在行政区划调整后已变化的工业园区规划。同时，驻外商务机构应积极引进具有实力的面料生产和印染企业赴越投资。

黎姮表示，在当前充满挑战的背景下，实现市场多元化、提升产品附加值是水产业保持增长的关键。因此，VASEP建议，除重点市场外，应加大对巴西、南美、南亚等潜力市场的贸易促进力度，减少对美国、欧盟等传统市场的依赖，拓展新的增长空间。驻外商务机构也需加强推广国内企业信息，帮助企业对接更多海外客户，签订新合同，并协助企业应对贸易壁垒，特别是贸易救济案件。

在当前市场不确定性较大的情况下，加强市场信息供给和预警具有重要意义。越南工贸部进出口局局长阮英山表示，工贸部将持续密切跟踪各市场动态，建议政府统筹指导各相关部门协调推进进出口活动。同时，驻外商务系统也被要求加强市场研判，及时向部委和企业提供信息与预警。(完)

越通社
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