宁平省在部分沿海乡实行禁渔期管理

越通社河内——为按照农业与环境部的引导对水产资源进行保护和开发，3月23日，宁平省人民委员会发布了关于实行禁渔期的区域名单，在省内沿海、近海及内陆地区禁止使用的捕捞作业方式和渔具。禁捕期为2026年4月1日至6月30日。



据此，实行禁渔期的区域为桔林沿海地区，包括胶兴、胶平、胶宁、海光、海进等乡，范围在连接坐标点C4a: (20°12’30"北纬, 106°26’50"东经)、C4b: (20°08’00"北纬, 106°31’00"东经)、 C4c: (20°03’00"北纬, 106°24’00"东经)、C4d: (20°08’00"北纬, 106°19’30"东经)各点的区域内。



关于禁止使用的捕捞作业方式和渔具包括：拖网作业（除虾拖网外）；在沿海、内陆区域范围内的笼壶捕捞（围网、八卦网、张网、虾笼）；在沿海区域范围内的光渔法（除手钓鱿鱼外）；在沿海、内陆区域范围内的底拖网、围网、电脉冲捕捞、推网、抄网、结合机动船的围网；在近海、沿海、内陆区域范围内的结合船只、拖拉机、鼓风机的耙刺网渔船作业。



与此同时，宁平省人民委员会也规定，渔民在海上和内陆地区捕捞水产资源时，必须按照关于渔具捕捞鱼类聚集部位的最小网目尺寸规定执行。（完）

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