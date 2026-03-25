能源安全：越南两大“巨头”提前部署E10RON95生物汽油销售方案

越通社河内——凭借占据国内近70%的市场份额，越南石油集团（Petrolimex）与越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）旗下的越南石油总公司（PVOIL）近期积极开展各项方案，力争今年4月在全国范围内以E10RON95取代矿物汽油，早于工贸部设定的路线图（2026年6月1日）。这两大石油“巨头”的举措正有效缓解矿物汽油的进口压力，为保障国家能源安全做出贡献。



加快E10汽油替代进程



自本月初起，Petrolimex已主动与美国、韩国、新加坡等合作伙伴谈判短期及长期合同，以确保E10RON95生物汽油勾兑所需的乙醇（Ethanol）供应。据Petrolimex称，若将全部矿物汽油经营转型为E10RON95，该集团将减少近10%的矿物汽油用量，从而降低进口压力。目前，Petrolimex的E10RON95消费量较2025年8月1日试点初期增长了约40%。该集团已在胡志明市和广义省的60家加油站开展了试点经营。



PVOIL董事长高怀阳表示，该公司已完成全国13个枢纽仓库勾兑与储存系统的升级。凭借近900家加油站系统、覆盖全国的仓储港口网络以及10余年的生物汽油调和经验，PVOIL不仅能保障自身系统的供应，还能为其他单位提供代加工勾兑服务，为保障市场供应稳定作出贡献。面对国际油市的复杂演变，PVOIL已主动制定预案并灵活调整，以适应市场实际情况。为防范风险，PVOIL还加强市场预测，实时更新国内外信息，确保决策的及时性与合理性。



全力以赴 保障市场供应



截至目前，Petrovietnam及其成员单位如PVOIL、平山炼油化工股份公司（BSR）等正大力采取措施，为提前在全国范围内调和、经营及使用E10RON95生物汽油做好准备。



除了基础设施升级，Petrovietnam还注重人力资源培训、运行流程构建及生物燃料质量管理，旨在确保稳定性、安全性并符合国家及国际标准。



BSR总经理阮越胜表示，为配合全国销售计划，BSR已准备好生产6万吨乙醇用于勾兑。同时，与合作伙伴签署长期供应合同，旨在确保工厂生产供应稳定，并随时满足市场及客户的需求。



为推动全国范围内矿物汽油的尽早替换，越南石油协会主席裴玉宝建议政府尽早颁布关于石油经营的新法令，使企业能主动货源并计算效益，有助于确保在任何情况下都能保障市场供应。

此外，协会还建议工贸部研究相关政策，通过免除从保税仓库提取货物时1%的承包商税等措施，为外国供应商将乙醇和石油存放在越南保税仓库创造便利，从而降低E10RON95的成本与售价。（完）

