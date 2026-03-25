越南成品油价格3月25日下午起大幅下调



越通社河内——3月25日下午，越南工贸部与财政部联合下调国内成品油价格，各类油品价格同步明显下降。



根据调控方案，越南工贸部与财政部继续将国内价格调整与动用成品油价格平抑基金相结合，在确保国内油价反映国际市场走势的同时，稳定市场、减缓价格波动，并维持E5RON92生物汽油与RON95汽油之间的合理价差，以鼓励使用生物燃料。



具体来看，自当日14时起，国内成品油最高零售价格分别为：E5RON92汽油不高于每升28075越盾（下调2039越盾）；RON95-III汽油不高于29957越盾（下调3883越盾）；柴油不高于37899越盾（下调1767越盾）；煤油不高于36355越盾（下调4100越盾）；燃料油不高于20245越盾/公斤（下调2364越盾）。



在本次调价中，平抑基金继续用于稳定市场，其中汽油每升补贴3000越盾，柴油4000越盾，煤油和燃料油分别为3000越盾。该基金自2026年3月10日以来持续支出，目前余额约为6130亿越盾。



工贸部表示，此次价格下调主要受国际市场影响，包括中东局势紧张、美伊冲突及俄乌冲突持续等因素，同时国际成品油价格在最新周期内出现明显下降。



未来，联部门将继续密切跟踪市场动态，依法调控价格，并加强对企业保障供应情况的检查监督，严肃查处违规行为，以确保国内成品油市场稳定运行。（完）



