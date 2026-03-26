安江省加快旅游发展 迎接2027年APEC峰会

越通社安江省——安江省旅游厅消息，2026年第一季度，该省接待游客超过820万人次，完成年度计划的33%以上，其中外国游客超过82.94万人次，同比增长超70%；旅游总收入达21.432万亿越盾，增长52.6%。



安江省旅游部门正实现强劲转型，巩固其作为九龙江三角洲地区旅游火车头之一的地位。特别的是，富国岛继续成为热门目的地，接待外国游客超过81.76万人次，占全省外国游客总量的98.5%以上。



安江省旅游厅厅长裴国泰表示，富国岛正成为一个强势品牌，具备与国际目的地竞争的能力，在旅游市场特别是为2027年在富国岛举行亚太经合组织峰会（APEC 2027）做准备的过程中，发挥着增长极和引领作用。该省正在实施《2025—2030年旅游发展提案及愿景展望至2035年》，目标是将富国岛建设成为国家级乃至世界级的高品质生态旅游和海岛旅游中心。



安江省注重吸引投资发展旅游基础设施。截至2025年底，全省有320多个旅游项目，总面积超过1万公顷，总投资额超过402.2万亿越盾。仅在富国岛，Vin集团、太阳集团、BIM集团和CEO集团等多家大型企业已投资建设大型度假村、都市区和娱乐项目。该省正积极为2027年亚太经合组织峰会做好各项准备，为实现2026年接待2500万人次游客的目标创造动力。

富国岛日落小镇晚间的繁忙车流。图自越通社



与此同时，安江省大力推进信息技术应用，加强在数字平台上的旅游推广；打造产品并拓展市场；集中开发宗教文化游、生态-河流-海洋旅游、农业和社区旅游等特色旅游产品；致力于打造体验性、绿色、可持续、竞争力强的旅游产品。重点市场包括韩国、中国、印度、中国台湾地区、柬埔寨、俄语国家，以及胡志明市、河内和北方各省等国内大型旅游中心。



裴国泰表示，为筹备2027年亚太经合组织峰会，该省开展人力资源培训项目，同时对富国岛的旅游住宿设施进行核查、检查和评估，以确保其符合服务国际活动的标准。安江省力争2026年接待游客约2500万人次，其中外国游客超过210万人次，致力于将旅游业发展成为与数字化转型和绿色增长相结合的重点经济产业。



安江省旅游协会主席阮武克辉表示，该协会将加强企业间对接，推动会奖旅游、高尔夫、康养和美食等高品质旅游产品的标准化；同时提升管理人员的外语能力，推进绿色旅游，减少塑料废弃物，并加强国际推广，为提升富国乃至越南旅游在全球旅游版图中的形象作出贡献。（完）