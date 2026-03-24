环保

世界气象日：气象监测系统——提升预报能力，为可持续发展保驾护航

今年世界气象日的主题为“测今日气象，护明日家园”，被视为向国际社会发出的行动号召。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）呼吁各国政府、开发银行及私营部门加大对全球监测系统的投入——从地面观测站到卫星系统，同时确保公开、公平地共享数据。

朱莱港船只靠泊监测系统安装并投入使用。图自越通社
朱莱港船只靠泊监测系统安装并投入使用。图自越通社

越通社河内——今年世界气象日的主题为“测今日气象，护明日家园”，被视为向国际社会发出的行动号召。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）呼吁各国政府、开发银行及私营部门加大对全球监测系统的投入——从地面观测站到卫星系统，同时确保公开、公平地共享数据。

此外，联合国还呼吁加快推进“全民早期预警”倡议，目标是到2027年，全球每一位公民都能受到早期预警系统的保护，免受自然灾害侵扰。上述主题还强调了全球监测系统的作用，旨在提高预报能力、抗灾韧性，并为国家未来的可持续发展保驾护航。

全球气候危机预警

值此2026年世界气象日之际，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）发出了关于全球气候危机的强烈预警。他指出，极端天气现象正在迅速增加，并呼吁国际社会加强监测、预报和早期预警系统。

安东尼奥·古特雷斯强调了预报科学和气象监测系统在保护人类免受日益难以预测的全球气候波动影响方面发挥着至关重要的作用。联合国秘书长表示：“精准的预报能力可以挽救生命，特别是在气候变化正在改变传统天气规律的背景下。创纪录的高温、长期干旱、海平面上升和自然灾害等极端现象发生得愈发频繁，给全球各国带来了诸多挑战。”

据专家评估，投资气象监测系统不仅有助于减少人员伤亡和财产损失，还能为和平、安全、社区抗灾韧性以及可持续发展带来长期利益。

值此机会，世界气象组织（WMO）秘书长席列斯特·绍罗（Celeste Saulo）教授也强调了全球气象界在向社会提供各项基本服务方面的作用。

全球气象监测系统目前是多项价值数十亿美元重要决策的基础，涵盖了从航空飞行调度、防洪排涝、能源规划、医疗卫生管理，到农业生产计划和基础设施投资等各个领域。

发展监测系统——全球监测网络中的关键环节

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新绿色农场（New Green Farm）合作社农田上运行的太阳能自动环境监测系统。图自越通社

响应2026年世界气象日的上述主题，越南气象水文部门深刻认识到“天气与气候无国界”。因此，维护与发展越南气象水文监测站系统不仅是国家的战略数据基础设施，更是全球监测网中不可或缺的关键环节，旨在提高预报能力、抗灾韧性，并为国家未来的可持续发展保驾护航。

农业与环境部气象水文局局长阮尚贤表示，目前越南气象水文站网已进入强劲现代化阶段，并与技术创新和国际接轨进程紧密结合。国家已开展多项投资计划，旨在升级监测设备、扩大气象水文站网络规模，并加强信息技术在数据接收、传输及处理中的应用。

与此同时，气象水文实时数据的提供能力已得到显著改善。得益于通过电信网络和数字技术平台建立的自动传输系统，各站点的监测数据可连续传输至各运行与预报中心。

然而，气象水文监测活动和站网仍面临诸多挑战并存在若干不足，如：气候变化与天气极端天气愈发频繁，灾害更加复杂；城市化进程迅速，水电及交通基础设施建设步伐加快等。此外，建设和运行现代化监测站网络需要巨大的财力投入和高素质的技术人力资源。

阮尚贤局长透露，未来阶段国家气象水文站网的发展方向已通过党和国家的重要文件及政策予以明确。其中最突出的是《2021-2030年国家气象水文站网规划及2050年愿景》、气象水文行业现代化方案，以及关于防灾减灾、应对气候变化和数字转型的各项国家计划。

为了落实好上述任务，气象水文部门将继续扩大并优化站网布局，旨在提高监测密度，增强对全国范围内气象水文过程的监管能力。

气象水文局负责人分享道：越南气象水文站网正在履行世界气象组织所发起的使命——“监测今日，我们不仅是在预报天气，更是在守护明日”。对监测系统的投入不仅是一项支出，更是一项跨世代投资，旨在复杂多变的气候变化背景下，保护人类的财产与生命安全。（完）

越通社
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