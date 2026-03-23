2026年越南国际旅游博览会：推动旅游领域的绿色增长与数字化转型

越通社河内——以“数字化转型与绿色增长——提升越南旅游业地位”为主题的2026年越南国际旅游博览会（VITM 2026）将于4月9日至12日在河内国际展览中心举行，预计设立约450个展位，吸引国内外旅游促进机构、航空公司、国际旅游组织，以及超过600家旅游企业参展。



上述是越南旅游协会代表在3月23日下午举行的2026年越南国际旅游博览会新闻发布会上所提供的信息。



预计将有15个国家和地区，以及越南34个省市参加2026年越南国际旅游博览会，旨在推广旅游目的地形象、介绍旅游产品及寻求合作机会。博览会预计吸引约8万人次的观众到场参观和交易。

新闻发布会现场。图自vietnamplus

其中，将于4月9日举行的大型国际与越南旅游企业（B2B）商务对接活动为今年博览会的亮点。该活动预计吸引约350至400名买家参与，其中包括约150家来自越南重点市场的国际旅行社和约200家国内旅行社。



从4月10日至12日，博览会将向企业和公众开放。



在博览会框架内，组委会将举办多场专题会议和研讨会，旨在探讨数字时代旅游业发展趋势、绿色旅游模式以及在管理、经营中应用技术的解决方案。值得一提的是，2025年旅游领域优秀企业和个人表彰会将于4月10日举行，旨在表彰在旅游、住宿和服务领域取得杰出成就和做出积极贡献的企业和个人。



越南国家旅游局副局长阮氏华梅强调了旅游博览会的作用，同时肯定，这不仅是单纯的贸易促进活动，更成为一项国家级的事件，有助于确立和定位越南旅游业在世界旅游版图上的品牌形象。（完）